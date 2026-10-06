Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, reveló que participó en la elección de Jorge Jesus para dirigir al equipo, subrayando que tenía la intención de retirarse de la selección tras el Mundial 2026, pero cambió de opinión a petición del presidente de la federación.

Ronaldo entró en una gran crisis con Jesus, después de que el astro permaneciera en el banquillo durante todo el partido contra Noruega en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Tras unas declaraciones incendiarias en las que Jesus afirmó que es «el que tiene la primera y la última palabra en la confección del once», Ronaldo sorprendió a todos al abandonar la concentración del equipo 24 horas antes del partido contra Dinamarca en la tercera jornada.

Ronaldo señaló, en un comunicado publicado por el diario español «As», este martes: «Después del Mundial 2026, preparé un mensaje para el pueblo portugués, que todavía conservo, que incluye las palabras que quiero dirigirle cuando deje nuestra selección de forma definitiva».

Y añadió: «Al término del torneo, concretamente a bordo del vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la Federación Portuguesa me pidió e insistió en que reconsiderara mi decisión de retirarme de la selección, porque la federación quiere que continúe».

El astro prosiguió en sus declaraciones diciendo: «Justo después de eso, me pidió mi opinión sobre el nombre del actual seleccionador nacional, al que estaba considerando junto a otros nombres que no me reveló. Respondí al presidente de la federación que, desde mi punto de vista, creía que esa sería la decisión correcta».

Ronaldo concluyó sus declaraciones al respecto afirmando: «Por eso, el día en que presentaron al actual seleccionador, sentí una verdadera alegría por la elección. Fue la decisión correcta, como demuestran los resultados».

Jesus asumió el cargo de seleccionador de Portugal con un contrato hasta 2030, el pasado mes de julio, como sucesor de Roberto Martínez, destituido tras la eliminación en los octavos de final del Mundial.