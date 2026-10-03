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Karim Malim
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Cristiano Ronaldo desata una nueva tormenta en Portugal

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Un solo "me gusta" desató la crisis

Cristiano Ronaldo se encontró de nuevo en el centro de una tormenta de polémica dentro de la selección portuguesa, después de que su interacción con una publicación en las redes sociales provocara una amplia ola de críticas, en medio de la creciente tensión en torno a su futuro y su papel con la "Brasil de Europa".

Según el sitio francés "Foot Mercato", la polémica surgió después de que Ronaldo diera un "me gusta" a una publicación que afirmaba que "nadie puede tocar a Cristiano", y ello tras su salida de la concentración de la selección portuguesa, después de que el entrenador Jorge Jesus decidiera mantenerlo en el banquillo.

La interacción del capitán de Portugal llegó en un momento delicado, por lo que el gesto fue interpretado de forma generalizada como un mensaje indirecto sobre su estatus dentro de la selección, especialmente con el aumento de las dudas acerca de su papel y la manera en que será utilizado durante la próxima etapa.

Y pese a que Ronaldo, de 41 años, sigue siendo uno de los nombres más destacados en la plantilla de Portugal, la polémica en torno a sus participaciones y su rol deportivo se ha hecho más presente, en coincidencia con la preparación gradual de la selección para la etapa posterior a su generación dorada.

Así, un solo "me gusta" en las redes sociales se convirtió en nuevo combustible para la crisis de Ronaldo con la selección, en un momento en el que las miradas se centran cada vez más en la relación del veterano astro con el cuerpo técnico y en su estatus dentro del vestuario.



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