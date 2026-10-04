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Cristiano Ronaldo aterriza en Riad

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Georgina publicó las fotos de su llegada al aeropuerto

El portugués Cristiano Ronaldo regresó a Arabia Saudí tras llegar a Riad el pasado domingo, antes del inicio del enfrentamiento de la selección de su país ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, para comenzar sus preparativos de cara a su vuelta a los terrenos de juego con la camiseta del Al Nassr.

Se espera que el delantero portugués, de 41 años, se incorpore a los entrenamientos del Al Nassr durante los próximos días, de cara al próximo enfrentamiento ante el Al Diriyah, dirigido por su compatriota portugués Bruno Lage, previsto para el viernes dentro de las competiciones de la Liga Saudí.

El regreso de Ronaldo a Riad se produjo tras finalizar su participación con la selección portuguesa, que selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, cerrando así el jugador el capítulo del parón internacional y preparándose para reanudar su andadura con el Al Nassr.

Georgina Rodríguez había compartido a través de sus cuentas en las redes sociales imágenes desde el interior del avión, junto a instantáneas del momento de su llegada al aeropuerto de Riad, en alusión al regreso de Ronaldo a Arabia Saudí para preparar la próxima etapa con su equipo.

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