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Las consecuencias del estrepitoso tropiezo del Manchester United ante el Brentford no se quedaron en Old Trafford. El enfado se trasladó este domingo a la ciudad deportiva de Carrington, donde tuvo que intervenir la policía para frenar un intento de protesta de los aficionados, apenas unas horas después de la dura derrota por 0-4, que ha multiplicado la presión sobre el equipo y su entrenador, Mauricio Pochettino.

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El diario portugués «A Bola», citando informaciones de la prensa inglesa, reveló que unos 15 seguidores del Manchester United se presentaron en la ciudad deportiva de Carrington, coincidiendo con la disputa de partidos de los equipos juveniles, para expresar su enfado por el bajón de resultados del primer equipo. Ante ello, los empleados del club cerraron de inmediato las puertas para impedirles el acceso a las instalaciones.

El incidente obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad: cuatro coches patrulla y un furgón policial llegaron a la ciudad deportiva y se unieron al personal de seguridad del club para controlar la situación. Un alto mando policial interrogó a varios de los aficionados y mostró especial interés por el hecho de que algunos de los manifestantes aparecieran con el rostro cubierto, mientras intentaban organizar su movilización en el perímetro de las instalaciones.

Sin embargo, el intento de protesta chocó con una circunstancia que los aficionados desconocían: los jugadores del primer equipo no se encontraban en Carrington cuando llegaron, ya que tenían el domingo libre, el primer día de descanso de la plantilla desde que el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, asumió el cargo. Así, la iniciativa no logró encarar directamente a los futbolistas ni al cuerpo técnico, pese a la creciente tensión que se vive en el club.

La movilización de los aficionados se produjo menos de 24 horas después de la dura derrota por 0-4 ante el Brentford, un partido en el que miles de seguidores abandonaron las gradas antes del pitido final y en el que se escucharon cánticos de enfado contra los jugadores, entre ellos: «No merecen llevar esta camiseta».

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El director deportivo, Jason Wilcox, también recibió una sonora pitada, una imagen que reflejó hasta qué punto se han extendido las críticas entre la afición.

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Tras el encuentro, Pochettino pidió a sus jugadores que dieran una vuelta al campo para saludar a los aficionados que permanecieron en las gradas pese a la abultada derrota, en un intento de calmar el enfado de la grada.

Los resultados del equipo ponen de manifiesto la magnitud de la crisis que atraviesa: ocupa la decimonovena posición de la Premier League, tras sumar solo tres victorias en los 18 partidos que ha disputado en todas las competiciones esta temporada.

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Las cifras históricas muestran otra cara del declive del Manchester United, que ha encadenado 12 partidos consecutivos encajando goles, algo que no ocurría desde la temporada 1930-1931 y que solo había sucedido una vez antes en su historia.

Además, se ha convertido en el primer equipo en la historia de la Premier League que encaja al menos dos goles en siete partidos consecutivos. Son datos que reflejan la magnitud del bajón y que multiplican la presión sobre Pochettino y sus jugadores, en medio del creciente enfado de la afición, que exige que el equipo recupere el equilibrio.