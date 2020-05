"Coutinho en el Liverpool era como Messi"

El ex blaugrana Frank de Boer analiza el mal rendimiento que ofreció el brasileño durante su paso por el Camp Nou.

Philippe Coutinho se convirtió a principios de 2018 en el fichaje más caro de la historia del . El espectacular rendimiento del brasileño en el hizo que los blaugranas se lanzaran a invertir más de 150 millones de euros en la operación pero dos años después la contratación ha acabado resultando un desastre en lo económico y lo deportivo.

A pesar de que estaba llamado a ser el heredero de Andrés Iniesta, Coutinho nunca llegó a rendir a ese nivel y el Barcelona el pasado verano acabó cediéndole al Bayern de Múnich aunque parece que los alemanes no ejercerán la opción de compra por él y podría volver al Camp Nou.

Coutinho, seis semana de baja y casi adiós a la temporada con el Bayerm

No obstante, un ex jugador blaugrana y exitoso entrenador como es Frank De Boer se muestra muy sorprendido por el fracaso de Coutinho como culé, ya que su rol en el Liverpool le recordaba al de Messi en el Barça.

"Creo que Coutinho era el jugador por el que pasaba todo en el Liverpool, la tocaba en cada jugada. Básicamente lo que hace Messi con el Barcelona. Y la cosa es que veías cómo funcionba todo junto, era como una máquina", explicó en una entrevista a TalkSport.

El artículo sigue a continuación

De Boer cree que el brasileño no pudo adaptarse: "Creo que le paso eso en el Barcelona. Solo hay uno que puede hacer eso y es Messi. El equipo se adapta a su juego y si tienes que adaptarte para dos jugadores como este, es difícil. Creo que Coutinho es un jugador increíble, pero a veces no encajas en el rompecabezas. No significa que sea un mal jugador porque no puedas jugar en el Barcelona".