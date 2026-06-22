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Courtois sorprende con la renovación de su contrato con el Real Madrid

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¿Qué ha dicho?

El portero belga Thibaut Courtois, del Real Madrid, quiere retirarse en el club blanco dentro de cuatro o cinco años y ha sugerido que este Mundial podría ser su último con la selección.

Así lo declaró a la emisora española «Onda Cero» tras el empate sin goles ante Irán, que complica el futuro de los «Diablos Rojos» en el Mundial.

«Mi sueño es quedarme en el Real Madrid cuatro o cinco años más. Llevo aquí ocho años y quiero terminar mi carrera futbolística allí», afirmó.

Courtois, de 34 años, salvó a Bélgica de la derrota ante Irán con varias paradas decisivas y reconoció que este Mundial será “probablemente” su último con la selección.

Además, reveló que ya renovó su contrato con el club hasta 2029, lo que garantiza estabilidad en la portería.

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Llegó al Madrid en 2018 procedente del Chelsea por 40 millones de euros y, con 14 títulos a sus espaldas, se ha erigido como uno de los mejores porteros del mundo y pilar del proyecto de José Mourinho.

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