Los jugadores del Real Madrid impusieron un estado de silencio mediático tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi de la capital, después de que todos los futbolistas decidieran no realizar declaraciones a los medios de comunicación al término del partido, en medio de un gran malestar dentro del equipo por las decisiones arbitrales que se vivieron en el encuentro.

Los medios de comunicación españoles habían señalado que el Real Madrid prefirió que sus jugadores no comparecieran ante los medios, por temor a que sus declaraciones cargadas de enfado derivaran en posibles sanciones a causa de sus críticas al árbitro y al equipo del VAR, sobre todo porque el estado de tensión dentro del vestuario era evidente tras el pitido final.

Pese a este silencio colectivo, Thibaut Courtois quiso expresar su postura a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes del partido y escribió un comentario en el que dijo: «Nos sentimos decepcionados tras perder el derbi, pero todavía tenemos mucho por mejorar, y debemos remediarlo para no perder más puntos. Hala Madrid».

Courtois no abordó en su mensaje de forma directa las jugadas arbitrales que provocaron el enfado de los jugadores del Real Madrid, sino que optó por referirse a la decepción por el resultado del partido, subrayando la necesidad de mejorar y de no permitir la pérdida de más puntos.

El Real Madrid había salido del estadio Wanda Metropolitano enfadado por las decisiones arbitrales, en un momento en el que el club optó por mantener a sus jugadores alejados de las declaraciones a los medios, para evitar cualquier reacción que pudiera agravar la crisis o exponer al equipo a sanciones adicionales.