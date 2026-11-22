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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, elogió las cualidades de su compañero Carlos Espí. Considera que la presencia del joven delantero dentro del área le da al equipo soluciones ofensivas diferentes y ayuda al resto de jugadores a moverse y generar ocasiones.

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Las palabras de Courtois llegaron tras la emocionante victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, ayer sábado, en partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga.

Courtois explicó las razones de la influencia de Espí en los momentos decisivos, después de que marcara el gol del triunfo ante el Celta de Vigo en el minuto 85: «Tiene presencia y fuerza física, y sabe dónde tiene que estar dentro del área. Es un delantero nato».

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El guardameta belga añadió: «Mbappé y los demás delanteros tienden más a caer a las bandas, mientras que Carlos nos da una presencia fuerte dentro del área y permite que el resto de jugadores se mueva a su alrededor».

Courtois detalló el gol de la victoria, que llegó después de que Espí se elevara para rematar un centro de Vinícius Júnior. El portero del Celta, Ionuț Radu, detuvo su primer intento, pero el delantero aprovechó el rechace para mandar el balón a la red.

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«Esta vez llegó un centro magnífico de Vini y un gran cabezazo, y tras la parada del portero el balón le cayó delante y marcó», afirmó Courtois.

El portero del Real Madrid se mostró contento con el rendimiento del joven delantero, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que le resulta sumar minutos con regularidad, con Kylian Mbappé como primera opción en la posición de delantero centro.

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Y prosiguió: «Me alegro mucho por él. Aunque Mbappé es el delantero titular y Carlos no tiene muchos minutos, aprovecha cada oportunidad que se le da, y eso es muy importante».

Los elogios de Courtois no se limitaron a Espí, ya que también habló del nivel que está ofreciendo Jude Bellingham, que marcó el gol del empate del Real Madrid en el minuto 66 y elevó su cuenta a 6 goles en todas las competiciones esta temporada.

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Sobre el centrocampista inglés, dijo: «Jude está en un estado de forma fantástico y aporta mucho al equipo. Tiene una gran fuerza para proteger el balón, conducir, avanzar y disparar. Está haciendo una temporada magnífica, que empezó de forma excelente, y tenemos que seguir trabajando así».

El Real Madrid sufrió en la primera parte ante el Celta de Vigo, tras encajar un gol tempranero de Pablo Durán en el minuto 6.

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Además, Mbappé falló un penalti en el minuto 39, antes de que el equipo reaccionara en la segunda mitad con el gol de Bellingham y de que Espí terminara decidiendo el encuentro.

El partido también dejó una gran actuación del propio Courtois, que detuvo dos peligrosos intentos del Celta de Vigo, uno de ellos alrededor de medio minuto antes del gol del empate, algo que contribuyó a mantener vivo al Real Madrid y le dio la oportunidad de remontar.

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Con esta victoria, el Real Madrid encadena su noveno triunfo consecutivo en todas las competiciones y alcanza los 33 puntos, igualado con el Barcelona en lo más alto de LaLiga, aunque el conjunto azulgrana tiene un partido menos, ya que se enfrenta hoy domingo al Villarreal en la jornada 13.