«Corred y luchad»: una estadística aterradora revela la contradicción de Mourinho

Los datos estadísticos han revelado que el Real Madrid sufre un evidente problema físico durante la presente temporada, después de que el equipo encabezara la lista de los clubes de la Liga española que menos distancia recorren por partido durante las siete primeras jornadas de la competición.

Según los datos del portal "Sofascore", recogidos por el diario "As", los jugadores del Real Madrid recorren un promedio de 96,5 kilómetros por partido, la cifra más baja entre todos los equipos de LaLiga, mientras que el Barcelona, líder de la clasificación, supera al conjunto blanco por una amplia diferencia en este aspecto.

Estas cifras traen de nuevo a la memoria las declaraciones que el diario "As" atribuyó al mensaje de José Mourinho a Florentino Pérez, cuando asumió las riendas del Real Madrid, en el que habló de la mentalidad que pretende afianzar dentro del equipo, diciendo: "Corred y luchad".

Sin embargo, los promedios actuales no reflejan la primera parte de aquel mensaje, ya que el Real Madrid ocupa el último puesto en la clasificación de distancia recorrida, mientras que los clubes del Alavés, el Espanyol, el Barcelona y el Sevilla se le aproximan en este ranking.

Por el contrario, el Barcelona figura en el quinto puesto entre los equipos de la Liga que más distancia recorren, con un promedio de cerca de 104,6 kilómetros por partido, con una diferencia de casi 8,1 kilómetros respecto al Real Madrid en cada enfrentamiento.

Esta estadística cobra especial importancia ante el difícil inicio del conjunto blanco, que va con seis puntos de desventaja respecto al líder Barcelona, lo que añade un nuevo factor físico a los interrogantes que rodean el nivel del Real Madrid bajo la dirección de Mourinho.