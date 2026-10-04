Convicciones extrañas y una alineación errónea: la afición de Arabia Saudí sorprende a Dônis

Pese al éxito de la selección de Arabia Saudí al sellar su pase a la final de la Copa del Golfo 27 a costa de Qatar en los penaltis por 3-2, la clasificación no fue suficiente para calmar la indignación de la afición hacia el griego Georgios Donis, después de que sus decisiones técnicas, el once titular y los cambios abrieran una amplia puerta a las críticas en la plataforma "X".

La afición saudí celebró la clasificación, pero al mismo tiempo consideró que el partido dejó al descubierto interrogantes sobre la forma en que Donis gestionó el encuentro, especialmente ante la dificultad de penetrar la organización defensiva catarí, además de algunas decisiones relacionadas con el uso de los jugadores y la realización de los cambios durante el partido.

Abu Al Shamat genera interrogantes

Mohammed Abu Al Shamat fue uno de los nombres más destacados en los que se detuvo la afición saudí, después de que varios aficionados consideraran que el jugador de la selección ofreció niveles sobresalientes durante el torneo y merecía disponer de una mayor oportunidad ante Qatar, en lugar de esperar hasta una fase avanzada del partido.

Uno de los aficionados criticó la decisión de Donis, al decir: "Mohammed Abu Al Shamat es una de las estrellas del torneo, entra tarde por desgracia, y debería haber sido titular y jugar en el lugar de su hermano Saleh Abu Al Shamat en la banda izquierda".

Quienes defienden esta opinión consideran que Mohammed podría haber aportado soluciones adicionales en el plano ofensivo, especialmente por su capacidad para moverse, generar espacios y cambiar el aspecto del equipo, mientras que algunas de las elecciones del once titular suscitaron dudas sobre la mejor manera de aprovechar a los elementos destacados en el torneo.

Los cambios encienden la indignación de la afición

Las críticas no se detuvieron en el once titular, sino que se extendieron a las decisiones de Donis durante el partido, ya que algunos aficionados consideraron que los cambios no aportaron la fuerza ofensiva requerida, sino que provocaron un descenso del nivel de la selección en algunos tramos del encuentro.

Uno de los aficionados dijo: "Con tantos disparos que tuvimos contra Qatar, solo tuvimos una ocasión peligrosa en la portería de Qatar y fue de Mandash, y encima de todo esto Donis lo sacó y metió a Al Hamdan, que literalmente no hizo nada. Ojalá Donis no lo vuelva a hacer".

Este sector de la afición considera que la salida de Sultan Mandash, que fue uno de los jugadores más activos en el último tercio ofensivo, no fue la decisión más adecuada, dada la necesidad de la selección de un jugador capaz de generar peligro, especialmente ante una selección catarí que cerró los espacios y se apoyó en la concentración defensiva.

El temor a repetir los errores ante Emiratos Árabes Unidos

Otra parte de la afición fue más allá de la valoración del partido ante Qatar, y empezó de hecho a plantear interrogantes sobre el once en el que se apoyará Donis en la final frente a Emiratos Árabes Unidos, sobre todo porque el partido será la última oportunidad de la selección para conseguir el título del Golfo.

Lee también: Una exestrella saudí abre fuego contra un jugador del Al Hilal pese a la clasificación ante Qatar

Uno de los aficionados dijo: "Todo lo que me preocupa ahora es el once con el que saldrá Donis el martes. ¿Cómo será? ¿Y habrá percibido y entendido que hay uno o dos jugadores cuya presencia es como su ausencia, que no tienen ninguna solución, sino que solo son para completar el número?".

Este comentario refleja el estado de inquietud de un sector de la afición respecto a algunas elecciones que considera poco convincentes, en medio de las peticiones de que las decisiones de Donis en la final sean más claras, y de que se apoye desde el inicio en los elementos capaces de ofrecer el aporte ofensivo y técnico.

La clasificación no impide la crítica

Y pese a la alegría por la clasificación a la final, algunos aficionados consideraron que la victoria en los penaltis no debe ocultar los problemas que aparecieron durante el partido, especialmente a nivel de generación de ocasiones y de llegada a la portería del rival.

Uno de los aficionados dijo: "A pesar de la clasificación a la final, y a pesar de que la selección de Qatar se replegó atrás y se encerró, veo a Donis hecho un lío y no es un entrenador en quien puedas confiar. Ayer sentí que la selección se vio afectada por los cambios, y lo veo funcionándole en el Golfo, pero en Asia es difícil que le funcione, no hay lugar para las casualidades allí".

Y mientras la selección de Arabia Saudí se prepara para enfrentarse a Emiratos Árabes Unidos en la final de la Copa del Golfo, Donis tiene ante sí una nueva oportunidad de responder a estas críticas a través de sus elecciones técnicas dentro del campo, en un partido en el que la clasificación no será el objetivo, sino conquistar el título y demostrar que las decisiones que tomó durante el torneo pueden llevar a Arabia Saudí al final que la afición espera.