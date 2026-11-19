Compartir Sigue a GOAL en Google

Graham Scott, exárbitro de la Premier League, puso el foco en el comportamiento de algunos jugadores sobre el terreno de juego.

Anuncios

El diario Sport se hizo eco de lo que escribió Scott en su artículo para The Athletic, en el que explicó cómo la exageración en las reacciones de algunos jugadores puede acabar perjudicándoles a la hora de lidiar con las decisiones arbitrales.

En concreto, Scott recordó un episodio protagonizado por Marc Cucurella durante el Brighton-Brentford disputado en 2021, cuando Cucurella acababa de llegar al Brighton.

El exárbitro explicó que el defensa español recibió un golpe involuntario con el brazo de un jugador en una disputa aérea y cayó al suelo sujetándose la cara.

Scott recordó así la acción: «Cuando Cucurella cayó al suelo sujetándose la cara, pensé que había sufrido una lesión muy grave y que la jugada podía merecer una tarjeta roja».

Anuncios Anuncios

Sin embargo, su percepción cambió rápidamente, tal y como añadió: «Cuando empezó a rodar una y otra vez por el suelo dando patadas, cambié de opinión. Las repeticiones demostraron que la tarjeta amarilla que le mostré era más que suficiente».

Related Topics

Scott advirtió: «El problema que este comportamiento les causa a los jugadores es que los árbitros estarán menos dispuestos a creerles la próxima vez. Se reducirán las posibilidades de que una decisión al 50-50 se tome a su favor, algo que quizá no sea justo, pero que es consecuencia directa de sus actos».

En su artículo, Scott explicó cómo gestionan los árbitros a los jugadores conflictivos: «Se supone que los árbitros no deben prejuzgar a los jugadores, pero somos humanos y es inevitable que pensemos en la manera de lidiar con los posibles alborotadores».

Anuncios

Entre los consejos que dio el exárbitro de la Premier League figura que los colegiados saluden a los jugadores como si fueran viejos amigos, que les digan hola y les pregunten cómo están.

De hecho, Scott también señaló que algunas conversaciones con jugadores conflictivos no siempre eran posibles si su capacidad para hablar inglés era limitada.