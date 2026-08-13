Conmoción: el Leicester City sale a subasta por sus deudas

Después de haber protagonizado el mayor milagro en la historia del fútbol, el Leicester City se ha convertido hoy en una simple "oportunidad de inversión" recogida en un folleto de ocho páginas que un banco estadounidense presenta a los inversores.

La cadena BBC Sport reveló que el Leicester City, histórico campeón de la Premier League, ha sido puesto a la venta por más de 200 millones de libras esterlinas, en un paso que allana el camino para la salida de sus propietarios tailandeses, la empresa King Power, tras 16 años al frente del club.

Un destacado banco de inversión estadounidense, Citigroup, ha preparado un folleto promocional bajo el título "Project Lineup" para publicitar la operación de venta, que incluye el club, el equipo femenino y sus principales activos, encabezados por el King Power Stadium, con capacidad para 32.000 espectadores, y el centro de entrenamiento de Seagrave, inaugurado en 2020 con un coste de 121 millones de libras esterlinas, además del club belga OH Leuven, el club hermano del Leicester.

El documento estima el valor de los activos materiales por sí solos en más de 200 millones de libras esterlinas, sin fijar un precio definitivo para la venta del tambaleante equipo, y describe la operación como "una oportunidad poco frecuente de adquirir un club con un notable historial de ascensos".

En un intento por embellecer la imagen, el folleto promocional destacó los logros del Leicester, encabezados por la conquista del título de la Premier League en 2016 y la victoria en la FA Cup cinco años después, mientras ignoraba por completo la realidad del descenso del equipo en dos ocasiones consecutivas de la Premier League a la Championship entre 2023 y 2025.

El folleto también preveía que los ingresos del club superarían los 97 millones de libras esterlinas para el ejercicio fiscal de 2026, pero omitió mencionar los años de graves pérdidas financieras y la deuda acumulada del club, que las cuentas de 2025 revelaron con la existencia de préstamos bancarios por valor de 103,6 millones de libras esterlinas y pérdidas superiores a los 180 millones de libras esterlinas en los años en que el club fluctuó entre las dos categorías.

La empresa King Power, propiedad de la familia Srivaddhanaprabha, había comprado el Leicester City por solo 35 millones de libras esterlinas a Milan Mandaric en 2010, y actualmente lo preside Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha, tras el fallecimiento de su padre Vichai en el conocido accidente de helicóptero a las afueras del estadio en 2019.