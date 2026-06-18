Conmoción cerebral: la estrella de Holanda se pierde el partido contra Suecia

La Federación Holandesa de Fútbol informó que Quinten Timmer no jugará el sábado contra Suecia en la segunda jornada del Mundial por un leve conmoción cerebral sufrida en el entrenamiento de hoy.

La cuenta de la Federación en X informó que el jugador sufrió una leve conmoción cerebral durante el entrenamiento de este jueves.

La cadena NOS precisa que el golpe ocurrió durante la parte a puerta cerrada del entrenamiento, en el estadio del Kansas City Current, lejos de los medios.

Timmer entró como suplente ante Japón, que terminó 2-2.

Días antes, el futbolista había recibido la triste noticia de que su hermano gemelo, Yoren Timmer, se perdía el torneo.

Tjoun Kopmeiners, compañero de selección, lo confirmó: solo fue un choque fortuito.