Con una oferta excepcional: el Bayern de Múnich tienta a Olise para alejarlo del Real Madrid

El Bayern de Múnich busca renovar el contrato de su extremo francés, Michael Olise, en un movimiento que refleja la gran confianza del club en el jugador y su deseo de convertirlo en uno de los pilares fundamentales de su proyecto durante los próximos años.

Según el diario francés L'Équipe, los directivos del Bayern de Múnich desean renovar el contrato de Olise y otorgarle el salario más alto del club, en un intento por asegurar su continuidad en el equipo a largo plazo, pese a que su contrato actual se extiende ya hasta el año 2029.

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Olise, de 24 años, es uno de los jugadores más destacados del Bayern de Múnich desde su incorporación al club procedente del Crystal Palace, en el verano de 2024.

El Bayern de Múnich quiere convertir a Olise en uno de los pilares de su proyecto a largo plazo y está dispuesto a hacer grandes esfuerzos económicos para retenerlo. Y aunque el internacional francés soñaba con incorporarse al Real Madrid, permanecerá al menos una temporada más en Alemania.

Según L'Équipe, Olise encontró en el Bayern el entorno adecuado para desarrollar su nivel, además de su buena relación con el entrenador Vincent Kompany, quien le ayudó a dar un salto de calidad.

En caso de alcanzar un acuerdo para la renovación, el directivo del club bávaro se verá obligado —probablemente— a incluir una cláusula de rescisión en el nuevo contrato, algo que no figuraba en el primero.

Harry Kane y Jamal Musiala eran los dos jugadores con los salarios más altos del Bayern de Múnich, en abril de 2026, con cerca de 2,1 millones de euros mensuales cada uno.

La clasificación de los cinco salarios mensuales totales más altos de los jugadores del Bayern de Múnich, el pasado abril, quedó de la siguiente manera:

Harry Kane – 2,1 millones de euros Jamal Musiala – 2,1 millones de euros Manuel Neuer – 1,75 millones de euros Joshua Kimmich – 1,66 millones de euros Dayot Upamecano – 1,66 millones de euros

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