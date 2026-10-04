Jules Koundé no buscó excusas ni culpó a su entrenador tras la reducción de su protagonismo con el Barcelona; al contrario, optó por afrontar la situación con sinceridad, admitiendo que no rindió al nivel que mostró la temporada pasada y asegurando que recuperar su puesto en el once titular depende de él mismo.

El lateral derecho del Barcelona habló, durante la rueda de prensa en la víspera del duelo ante Bélgica, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, sobre su escasa participación con el club catalán esta temporada, en vista de que el equipo apuesta por Eric García en la posición de lateral derecho.

Koundé dijo: "Es una decisión del entrenador. Me siento en un estado físico excelente y no padezco ninguna lesión, pero si estoy teniendo menos minutos de juego, es porque estuve lejos de mi nivel habitual la temporada pasada".

Y añadió: "Lo acepto como un reto. Seguiré trabajando como lo hago siempre, porque depende de mí recuperar mi mejor nivel. Sé que, cuando esté en mi mejor momento, tendré la oportunidad de jugar".

El papel de Koundé con la selección francesa ha experimentado algunos cambios desde que Zinedine Zidane asumió la dirección técnica, después de haber sido uno de los elementos fundamentales en los que Didier Deschamps se apoyaba de forma continua.

Koundé fue titular y disputó el partido completo ante Turquía en el primer encuentro de Zidane, el 25 de septiembre, pero estuvo totalmente ausente en los dos duelos siguientes ante Bélgica e Italia, antes de que se le presente la oportunidad de recuperar su puesto de nuevo ante Bélgica en el estadio de Saint-Denis.









El defensa del Barcelona elogió los inicios de Zidane con la selección, explicando que el nuevo entrenador se preocupa por mantener una comunicación constante con los jugadores dentro y fuera del campo, junto al deseo de su cuerpo técnico de ayudarles a progresar.

Koundé dijo: "Con Zidane es fácil comunicarse, igual que con los jugadores, y le gusta hablar con nosotros dentro y fuera del campo; lo mismo ocurre con su cuerpo técnico. Todos están dispuestos a dar consejos para mejorar el rendimiento. No me gustan las comparaciones, pero el entrenador trabaja duro para hacer de nosotros un equipo ofensivo".

Koundé reveló que Zidane le exige desarrollar algunos aspectos de su manera de jugar, especialmente en lo relativo a la posesión y al control del balón, al decir: "No sé si hay un cambio radical, pero va en línea con el deseo colectivo del entrenador de dominar, sobre todo con el balón".

Y concluyó: "Tengo un gran margen de mejora, y puedo malgastar menos tiempo y esfuerzo y ser más directo. También me pide que participe en el ataque cuando se presente la ocasión, pero eso no es algo nuevo para mí".



