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Con un resultado de 100-1, Argentina arrolla a Egipto fuera del terreno de juego

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

Un gran partido entre los Faraones y los bailarines de tango en el Mundial

La selección argentina superó a la egipcia en un enfrentamiento ajeno al campo, previo a su duelo en el Mundial 2026.

En minutos, Egipto y Argentina se medirán en el estadio de Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Minutos antes del pitido inicial, el periodista saudí Nawaf Al-Aqil, de los canales «Thamania», informó que la afición argentina superaba abrumadoramente a la egipcia en el estadio.

Al-Aqil publicó en su cuenta de «X»: «Sin exagerar, por cada aficionado egipcio hay 100 argentinos; una abrumadora mayoría».

Es la primera vez que Egipto juega unos octavos de final, pues en sus tres Mundiales anteriores quedó eliminado en la fase de grupos.

La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, busca su cuarto título tras los conquistados en 1978, 1986 y 2022.

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