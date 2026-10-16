La LaLiga homenajeó al astro marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander, ganador del premio al mejor jugador (sub-23) de la competición en el mes de septiembre, y publicó en su cuenta oficial en la plataforma "X" un vídeo del jugador.

En el vídeo, Zabiri aparece eligiendo un emoticono (emoji) con el que describe a cada uno de sus compañeros de equipo.

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La LaLiga había anunciado, el pasado 30 de septiembre, el triunfo de Zabiri en el premio, después de marcar 3 goles durante el mes, elevando entonces su cuenta a 6 goles en el campeonato.

El internacional marroquí brilló de forma llamativa en la quinta jornada de LaLiga, cuando anotó los dos goles del Racing en su victoria sobre el Deportivo Alavés por 2-1, en el estadio de El Sardinero.

Y en la jornada siguiente, marcó un gol y dio una asistencia, durante la amplia derrota de su equipo ante el Barcelona por 7-2.

Zabiri superó en la votación final a Pau Cubarsí, estrella del Barcelona, a Alberto Moleiro, jugador del Villarreal, a Miguel Sierra, del Sevilla, y a Yoel Lago, jugador del Celta de Vigo. El marroquí tomó el relevo de Javi Hernández, jugador del Espanyol, ganador del premio de agosto.

Zabiri juega esta temporada con el Racing de Santander cedido por el Rennes francés. Elevó su cuenta a 7 goles en la liga española, después de marcar un gol en el empate de su equipo con el Valencia (2-2), el pasado domingo.