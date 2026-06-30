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الجوائز الفردية لكأس العالم من أديداسAdidas

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Con toques de «Predator» y «Trionda», Adidas presenta los icónicos diseños de los premios de la Copa del Mundo 2026

Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast
Noruega
World Cup
Côte d’Ivoire
Noruega
EE. UU.

Cada premio refleja el vínculo de Adidas con el deporte, uniendo tradición y un diseño atractivo.

Adidas ha presentado la nueva generación de premios individuales para las estrellas de la Copa del Mundo 2026™. La marca alemana une su legado deportivo con un diseño contemporáneo para rendir homenaje a la excelencia futbolística.

El Balón de Oro, que premia al jugador más destacado y creativo del Mundial, se inspira en las líneas geométricas y dinámicas de «Trionda» (TRIONDA), el balón oficial de esta histórica edición, reinterpretando su diseño en el interior de la copa.

Por su parte, la Bota de Oro al máximo goleador se inspira en las icónicas botas Predator. (Predator), considerada la más influyente en la cultura del fútbol. Así, este premio, creado en 1982 como «Bota de Oro», se renueva como símbolo del control, la precisión y la excelencia goleadora.

Por último, el Guante de Oro premia al mejor portero. una escultura audaz en forma de palma que inmortaliza la destreza de los porteros.

Los tres premios comparten un diseño refinado, armónico y contemporáneo, marcado por la identidad de Adidas, y constituyen el máximo reconocimiento individual de la Copa del Mundo 2026™.

World Cup
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
Noruega crest
Noruega
NOR


جائزة أفضل حارس مرمىAdidas


جائزة الهدافAdidas


جائزة أفضل لاعبAdidas


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