Con su poder económico y la influencia de Mourinho, el Real Madrid frustra los planes de su acérrimo rival

Un informe periodístico de este lunes asegura que la superioridad económica del Real Madrid ha frustrado los planes del Atlético de Madrid para el próximo mercado de fichajes de verano.

Según Mundo Deportivo, los colchoneros querían a Bernardo Silva y Marc Cucurella para la campaña 2026/27.

El club negoció por ambos: el optimismo por Silva era alto y las conversaciones por Cucurella avanzaban, pero la irrupción del Real Madrid como rival serio obligó al Atlético a renunciar a los dos.

El portugués, visto como sustituto de Antoine Griezmann —que jugará en Estados Unidos—, estuvo muy cerca de firmar. El jugador priorizó un club donde se sintiera importante y, tras un amistoso con Portugal, dijo: «Donde realmente me quieran», mensaje dirigido al Barcelona, ya rezagado en la puja.

Sin embargo, tras la victoria electoral de Florentino Pérez y la confirmación de Mourinho como entrenador, el técnico pidió fichar a su compatriota y el acuerdo se cerró rápido.

El Real Madrid pagó una prima especial al jugador y a su agente, Jorge Mendes, y ofreció un salario muy superior al acordado con el Atlético.

Cucurella, opción prioritaria para el lateral izquierdo, veía con buenos ojos su regreso a España.

Las conversaciones avanzaron bien y el jugador quería volver a España, pero el club no aceptó los 50 millones que pedía el Chelsea.

Mourinho insistió ante la directiva y habló con él, lo que resultó decisivo.

Finalmente el Madrid pagará unos 60 millones y le ofrecerá un salario mayor que el del Atlético.

Y esto a pesar de que el equipo ya cuenta con tres laterales izquierdos: Álvaro Carreras, Mendy y Fran García.

Pese a los esfuerzos colchoneros por fichar jugadores experimentados, la mayor capacidad económica del Real Madrid ha frustrado sus planes, obligándolo a recurrir a un plan B.