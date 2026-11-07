El Barcelona visita al Atlético de Madrid este domingo, en el estadio Metropolitano, en la cima de la jornada 12 de LaLiga española.

El diario Mundo Deportivo señaló que Lamine Yamal, estrella del Barça, ha disputado 6 partidos en el estadio del conjunto madrileño, en los que ha logrado 5 victorias por una sola derrota, además de marcar dos goles y dar una única asistencia.

Lamine Yamal disputó sus primeros minutos en el estadio Metropolitano en LaLiga durante la jornada 29 de la temporada 2023-2024.

El joven extremo participó en el minuto 61 como sustituto de Raphinha, y el conjunto catalán logró resolver el enfrentamiento con un amplio resultado de 3-0.

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El segundo partido fue durante la jornada 28 de LaLiga de la temporada 2024-2025, y presenció la brillante actuación de Yamal, que fue una de las figuras más destacadas de la sonada remontada del Barça, tras darle la vuelta a la desventaja para ganar por 4-2.

Yamal marcó el tercer gol del equipo del entrenador Hansi Flick en el minuto (90+3), dándole a su conjunto catalán la ventaja por 3-2, y además recibió el premio al mejor jugador del partido.

El tercer enfrentamiento llegó en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2024-2025. El partido de ida, en el estadio Spotify Camp Nou, había terminado con empate a 4-4.

En el estadio Metropolitano, Yamal participó durante 87 minutos y dio una asistencia a Ferran Torres, que marcó el gol de la ventaja por 1-0 en el minuto 26, para que el Barcelona reservara su billete a la final del torneo.

El cuarto enfrentamiento fue la única derrota que sufrió Yamal en el estadio Metropolitano, y llegó con un resultado de 0-4 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, durante la temporada pasada.

En su penúltimo partido en el estadio Metropolitano, Lamine Yamal volvió a sumar los tres puntos en LaLiga durante la jornada 30 de la temporada pasada, tras lograr el Barcelona una difícil victoria por 2-1.

El último enfrentamiento que disputó el joven extremo ante el Atlético de Madrid en el estadio de este último fue en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2025-2026, y terminó con un sabor amargo para el conjunto catalán tras su eliminación del torneo.

Yamal marcó un gol tempranero que dio a la afición del Barcelona la esperanza de la remontada, pero el partido terminó con victoria del Barça por 2-1, un resultado que no fue suficiente para compensar la derrota en la ida en Barcelona por 0-2.

Yamal llega al próximo enfrentamiento con un registro de victorias del 83,33% en el estadio Metropolitano, antes del esperado choque por el liderato de LaLiga en la jornada 12.