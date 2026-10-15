Con números: Diomande, el comodín del Real Madrid ante la Roma

Yan Diomandé fue el jugador del Real Madrid que ganó más duelos, y también el más exitoso en regates e intercepciones, durante la victoria del equipo sobre la Roma (4-3), el miércoles por la noche, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, en el estadio Olímpico de la capital italiana.

Diomandé ganó 13 duelos, completó 6 regates y realizó 4 intercepciones, y ningún otro jugador del Real Madrid lo superó en estas cifras. Además, dio la asistencia en el primer gol del empate de Kylian Mbappé, según informó la cadena de estadísticas "Squawka".

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La Roma se adelantó en el minuto 20 por medio de Martin de Roon, con un pase de Matías Soulé, antes de que Mbappé igualara el marcador en el minuto 25 con una asistencia de Diomandé, de modo que la primera mitad terminó con empate (1-1).

En la segunda mitad, Donyell Malen añadió dos goles para la Roma en los minutos 51 y 57, por lo que los locales se pusieron por delante (3-1). El árbitro anuló un gol de Mbappé en el minuto 68.

Pero el Real Madrid dio la vuelta al resultado con tres goles en 8 minutos, todos ellos llegados desde saques de esquina. Carlos Espí recortó la diferencia en el minuto 82, luego Endrick logró el empate de cabeza en el minuto 85 tras un pase de Arda Güler, antes de que Antonio Rüdiger marcara el gol de la victoria en el minuto 90, también con una asistencia decisiva de Güler.

Con esta victoria, el Real Madrid logró el pleno de puntos en las dos primeras jornadas, después de haber ganado también al Inter de Milán (2-1) en la primera jornada.