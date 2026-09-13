Comunicado oficial: ¿por qué se validó el gol de Haaland en el derbi de Mánchester?

La Premier League inglesa reveló oficialmente el motivo por el que se concedió el gol de Erling Haaland, delantero del Manchester City, ante el Manchester United, la tarde de este domingo, en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la Premier League.

Haaland guio a su equipo, el Manchester City, a la victoria sobre el Manchester United (1-0), con un gol que generó mucha polémica, elevando así el conjunto citizen su cuenta a 12 puntos (el pleno), en la segunda posición, por detrás del líder Arsenal por diferencia de goles.

El gol de Haaland llegó después de que su compañero Josko Gvardiol enviara un centro dentro del área, que llegó al delantero noruego, quien mandó el balón a la red, pero el juez de línea levantó la bandera de fuera de juego, por lo que el árbitro Michael Oliver decidió anular el gol en un principio, antes de que interviniera el videoarbitraje para revisar la jugada y comprobar la validez de la decisión.

Tras acudir a la tecnología del vídeo, Michael Oliver decidió conceder el gol a favor del Manchester City, en medio de grandes protestas por parte de los jugadores del Manchester United.

La Premier League comentó a través de su página oficial sobre este gol, señalando: "Minuto 59: Erling Haaland marca un gol para dar la ventaja al Manchester City, pero el árbitro asistente levanta la bandera para indicar que el jugador noruego estaba en fuera de juego".

Y añadió: "La tecnología del videoarbitraje (VAR) revisó la decisión del árbitro de no conceder el gol por fuera de juego, y determinó que Haaland estaba en posición legal, recomendando conceder el gol".

Y continuó: "El videoarbitraje (VAR) consideró también que, a pesar de que Enzo Fernández se encontraba en posición de fuera de juego, no jugó el balón".

Sobre la jugada de la expulsión de Phil Foden, estrella del Manchester City, en el minuto 23 tras una patada a Bruno Fernandes, la Premier League dijo: "Se verificó la decisión del árbitro de expulsar a Foden con tarjeta roja por conducta violenta y fue confirmada mediante el videoarbitraje (VAR)".

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