¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Florentino PerezGetty
Hussein Hamdy

Traducido por

Comunicado oficial: el Real Madrid reacciona ante una catástrofe aterradora

Real Madrid
Colombia
Primera División
España
Colombia

Un gesto humanitario

El Real Madrid emitió un comunicado oficial, este lunes, tras producirse una catástrofe natural en Sudamérica.

El Real Madrid señaló, en un comunicado publicado en su página oficial: "El club, su presidente y su junta directiva expresan sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida y a todo el pueblo colombiano, tras el terremoto que sacudió a este querido país durante las últimas horas".

Y añadió: "Desde el Real Madrid, queremos trasladar nuestra solidaridad y ofrecer nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos, y les hacemos llegar a todos ellos nuestro cariño y apoyo".

Un fuerte terremoto sacudió a Colombia y a otros países de América Latina, este lunes, dejando al menos 69 muertos, además de cientos de heridos según un balance preliminar de víctimas.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google