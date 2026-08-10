Comunicado oficial: el Real Madrid reacciona ante una catástrofe aterradora

El Real Madrid emitió un comunicado oficial, este lunes, tras producirse una catástrofe natural en Sudamérica.

El Real Madrid señaló, en un comunicado publicado en su página oficial: "El club, su presidente y su junta directiva expresan sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida y a todo el pueblo colombiano, tras el terremoto que sacudió a este querido país durante las últimas horas".

Y añadió: "Desde el Real Madrid, queremos trasladar nuestra solidaridad y ofrecer nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos, y les hacemos llegar a todos ellos nuestro cariño y apoyo".

Un fuerte terremoto sacudió a Colombia y a otros países de América Latina, este lunes, dejando al menos 69 muertos, además de cientos de heridos según un balance preliminar de víctimas.

