El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha solicitado un informe a la empresa Kinexon, responsable del desarrollo de la tecnología del balón conectado, para esclarecer lo ocurrido durante el partido entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, disputado el pasado domingo en el estadio de San Mamés, en el marco de la undécima jornada de LaLiga, y concretamente en la jugada del penalti que derivó en el segundo gol del equipo local.

Según la página oficial de la Real Federación Española de Fútbol, la solicitud del informe tiene como objetivo aclarar la causa del fallo que apareció en la tecnología del balón conectado durante el partido, después de que la jugada generara polémica sobre la identidad del jugador que tocó el balón por última vez antes de que se señalara el penalti.

Antes del inicio del partido, el árbitro de videoarbitraje asignado para dirigir el encuentro, que cuenta con una amplia experiencia en el uso de esta tecnología tras haber trabajado con ella durante el Mundial, además de haber recibido una formación especializada sobre su mecánica de funcionamiento, llevó a cabo el proceso de sincronización previsto conforme al protocolo con el operador de la tecnología de vídeo, sin detectar ningún problema.

El citado árbitro fue el único español que participó en la dirección de partidos del Mundial dentro de los árbitros de videoarbitraje.

Asimismo, la empresa Mediapro realizó, durante el partido, pruebas aleatorias para comprobar la integridad del proceso de sincronización.

Durante una de las jugadas de la primera parte, el árbitro señaló un penalti tras considerar que un defensa de la Real Sociedad había cometido una infracción sobre uno de los delanteros del Athletic Bilbao.

La jugada fue revisada desde la sala de videoarbitraje y, basándose en la imagen disponible en ese momento de la señal que proporciona la tecnología del balón conectado, la jugada se interpretó como que fue el jugador del Athletic Bilbao quien tocó el balón, mientras que el jugador de la Real Sociedad no lo tocó.

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Cuando los datos técnicos se trasladaron posteriormente a la retransmisión televisiva, con el objetivo de reforzar la transparencia, se confirmó que el toque del jugador del Athletic Bilbao coincidió con el último pico registrado en los datos, antes del momento en el que se suponía que el jugador de la Real Sociedad debía tocar el balón, sin que apareciera ningún otro pico después, lo que indicaba que el jugador del equipo vasco no había podido tocar el balón.

No obstante, aparecieron dos picos anteriores cuya correspondencia con las imágenes mostradas no quedaba clara.

Ante estas circunstancias, el Comité Técnico de Árbitros solicitó a la empresa Kinexon que realizara un análisis específico de lo ocurrido y aportara una explicación detallada de los dos picos que aparecieron antes del pico que inicialmente se creía que correspondía al último toque del jugador del Athletic Bilbao.

Según el comunicado oficial del Comité Técnico de Árbitros, el informe emitido por la empresa concluyó lo siguiente:

«La explicación más probable es la existencia de una ligera diferencia en la sincronización, de entre uno y dos fotogramas aproximadamente, es decir, el equivalente a entre 20 y 40 milésimas de segundo, entre la señal del balón y el clip de vídeo utilizado en la tecnología de vídeo, a una tasa de 50 fotogramas por segundo. En la visualización original, los picos de la señal aparecieron antes de los momentos de contacto reales que les correspondían en el vídeo, con una pequeña diferencia temporal. Esto probablemente llevó a interpretar la jugada como que el jugador de la Real Sociedad no tocó el balón, ya que no apareció ningún pico adicional en el momento en el que parecía producirse el contacto. Sin embargo, al resincronizar la señal con el vídeo, tras corregir esa diferencia temporal, los datos pasaron a coincidir con lo que se muestra en pantalla, no solo en esta jugada, sino también en los hechos que la precedieron y la siguieron, algo que no se cumplía en la visualización original. Entonces, el pico más destacado coincide con la llegada del jugador de la Real Sociedad al balón».

Con base en los resultados del informe, fue el jugador de la Real Sociedad quien tocó el balón por última vez, lo que significa que la decisión de señalar el penalti quizá no fue correcta.

No obstante, el Comité Técnico de Árbitros subrayó que, al evaluar la decisión, debe tenerse en cuenta la información que estaba disponible para el árbitro de videoarbitraje en el momento de revisar la jugada, así como el estado de sincronización que el sistema mostraba en ese instante.

El Comité aclaró que la decisión adoptada por la sala de videoarbitraje fue correcta en ese momento, ya que no había pruebas que permitieran modificar la decisión tomada por el árbitro sobre el campo, sino que existían pruebas sólidas, consistentes en los datos extraídos de la tecnología del balón conectado, que indicaban que únicamente el jugador del Athletic Bilbao había tocado el balón.

Asimismo, el Comité Técnico de Árbitros consideró importante recalcar que la tecnología del balón conectado funcionó correctamente durante todo el partido, y que el fallo detectado se limitó a la diferencia de sincronización señalada entre la señal que proporciona el balón y el clip de vídeo utilizado por los árbitros de videoarbitraje.

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El sensor situado en el balón conectado de Kinexon proporciona datos temporales con un alto grado de precisión, y cuando esta tecnología se utiliza en las revisiones de videoarbitraje basándose en las cámaras de la retransmisión televisiva, la señal del balón se sincroniza manualmente mediante el operador de la tecnología de vídeo con el clip de vídeo antes de cada partido, a través del bote del balón de una forma determinada y controlada.

Este mecanismo difiere del método utilizado en el sistema de fuera de juego semiautomático, en el que el balón conectado se sincroniza con las cámaras de seguimiento específicas de forma continua, utilizando el protocolo de temporización precisa, que ofrece una precisión que llega a las milésimas de segundo, sin necesidad de realizar un proceso de alineación manual.

El Comité Técnico de Árbitros confirmó que seguirá colaborando con las empresas y los especialistas responsables de estas tecnologías, pese a que el incidente se refiere a un fallo técnico ajeno al ámbito de responsabilidad del Comité, con el objetivo de desarrollar los procedimientos de uso y sincronización, reforzar la fiabilidad de los sistemas y reducir las probabilidades de que se repitan casos como este.

El Comité insistió en que su objetivo consiste en garantizar la incorporación de las herramientas tecnológicas al sistema arbitral con el mayor grado de precisión y fiabilidad, de modo que contribuya a facilitar el trabajo de los árbitros y a mejorar la precisión de las decisiones arbitrales y su fiabilidad.