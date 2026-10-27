Comunicado oficial de Mbappé para pronunciarse sobre la crisis de China

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, emitió un comunicado oficial para presentar sus disculpas por sus polémicas declaraciones sobre una imagen que ridiculizaba al líder chino.

La cadena de televisión estatal china "CCTV" había suspendido la emisión de los partidos de la liga española de fútbol, además de cualquier encuentro en el que participara Mbappé, a raíz de dichas declaraciones.

Mbappé afirmó en su comunicado: "Durante una entrevista que me hicieron recientemente, comenté una imagen mía, pero mi comentario no fue acertado, y ahora comprendo que ha herido los sentimientos de muchas personas en China y de las comunidades chinas de todo el mundo".

Y añadió: "Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan podido molestar, pues esa no fue en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y expreso mi más sincero pesar".

Cabe recordar que Javier Tebas, presidente de LaLiga española, también dirigió una disculpa al pueblo chino en nombre de la organización, a raíz de las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé.

Tebas expresó su pesar por el malestar y la ofensa que causaron las palabras del jugador, y subrayó que la organización trabaja con sus socios en China para superar la crisis.

Tebas afirmó, en un mensaje publicado a través de su cuenta en la plataforma X: "Somos conscientes del daño que esto ha provocado y, en nombre de LaLiga española, quiero presentar nuestras más sinceras disculpas al pueblo chino".

Tebas puso de relieve las repercusiones que este incidente podría tener para todo el fútbol español, y explicó: "No podemos permitir que un acto individual empañe esta relación o perjudique a más de 20 clubes que participan en nuestras competiciones profesionales, además de a millones de aficionados chinos".