Cómo ver el Sabah FK contra el Barcelona con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

El Barcelona viaja el miércoles al Baku Olimpiya Stadionu para enfrentarse al Sabah FK en la Champions League. Es un desplazamiento largo para el equipo de Hansi Flick, que llega después de un fin de semana lleno de emoción en el Camp Nou.

El Sabah disputa su primera temporada en la competición y le está costando conseguir resultados. Perdió 4-1 ante el Viking a principios de este mes, y Valdas Dambrauskas sabe que el visitante plantea un desafío mucho mayor.

El equipo azerbaiyano sí encontró cierto alivio en casa el pasado viernes. Goleó 5-1 al Sumqayit en la Premier League y puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones.

El Barcelona atraviesa un gran momento. Remontó dos goles encajados en los primeros siete minutos para vencer 3-2 al Villarreal, con tres tantos en un intervalo de diez minutos tras el descanso.

Ese resultado mantuvo al campeón español con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid al frente de LaLiga. El equipo de Flick ha ganado 12 de sus 13 partidos de liga esta temporada.

El Barcelona afronta el encuentro con una baja destacada. Lamine Yamal no viajará por un problema en el tobillo, así que Flick deberá hacer rotaciones en ataque.

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