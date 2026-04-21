Cómo seguir a Egipto en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

Los Faraones de Egipto están listos para brillar de nuevo en el escenario mundial. Tras una fase de reconstrucción y una sólida eliminatoria, la selección egipcia lleva su legado a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con una de las aficiones más apasionadas del mundo, su recorrido por Norteamérica promete un mar de rojo, blanco y negro, pues seguidores desde El Cairo hasta California se reunirán para ver a los reyes de África.
GOAL te ofrece la guía definitiva para conseguir entradas para los partidos, reservar los mejores vuelos desde El Cairo o Alejandría y encontrar el alojamiento perfecto para seguir la gira de Egipto por Estados Unidos y México.
¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Egipto en el Mundial de 2026?
|Fecha
|Partido (hora local)
|Sede
|Entradas
|Martes 16 de junio
|Egipto vs. Corea del Sur (16:00)
|Estadio Azteca, Ciudad de México.
|Entradas
|Lunes 22 de junio
|Egipto vs Dinamarca (19:00 h)
|Estadio SoFi (Los Ángeles, CA)
|Entradas
|Sábado 27 de junio
|Estados Unidos vs. Egipto (20:00)
|Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva Jersey)
|Entradas
¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Egipto en el Mundial de 2026?
Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.
Lo esencial:
- Desde el 1 de abril está activa la ventade última hora. No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales a la FIFA y permanecerá abierta hasta el final del torneo.
- Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.
¿Cómo comprar vuelos para ver a Egipto en el Mundial de 2026?
Para quienes viajen desde Egipto, el Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI) es el principal punto de conexión. La mayoría de los vuelos a México o Estados Unidos incluyen una escala en ciudades europeas como Londres, Estambul o Fráncfort.
- Ciudad de México (Partido 1): Vuela al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), bien conectado con las principales ciudades de EE. UU.
- Los Ángeles (Partido 2): Usa el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), con muchas conexiones nacionales e internacionales.
- Nueva York/Nueva Jersey (Partido 3): Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), el más cercano al MetLife Stadium; también puedes usar JFK o LaGuardia.
¿Cuánto cuestan los vuelos para el Mundial de 2026?
En verano, temporada alta, los precios suben y el Mundial añade un recargo. Ahora, los vuelos de El Cairo a las sedes cuestan entre 1300 y 2000 USD ida y vuelta. Los vuelos internos en Norteamérica son más baratos, pero conviene reservarlos con antelación para evitar los picos de demanda en los días de partido.
|Fecha
|Salida desde
|Vuelo a
|Coste estimado (USD)
|12 de junio
|El Cairo (CAI)
|Ciudad de México (MEX)
|1 450
|19 de junio
|Ciudad de México (MEX)
|Los Ángeles (LAX)
|310 $
|24 de junio
|Los Ángeles (LAX)
|Nueva York (EWR)
|280
¿Dónde alojarse para los partidos de Egipto en el Mundial de 2026?
Ciudad de México (Partido 1)
Mejor hospédate en Paseo de la Reforma o Polanco: barrios seguros, de alto nivel, buena gastronomía y con metro directo al Estadio Azteca. Ideal para vivir el ambiente previo al partido.
Los Ángeles (Partido 2)
Para los encuentros en el SoFi Stadium, considera Santa Mónica si buscas playa o el centro de L.A. (DTLA) para mejores conexiones. También hay numerosos hoteles en Inglewood, cerca del estadio, ideales para evitar el tráfico angelino el día del partido.
East Rutherford/Nueva York (Partido 3)
Aunque el MetLife Stadium está en Nueva Jersey, muchos aficionados se alojan en Manhattan por el turismo. Pero Jersey City o Hoboken ofrecen un ambiente más tranquilo y un trayecto más corto al estadio en tren PATH o autobuses especiales.
Logística local: cómo moverse por Norteamérica
Para moverse por estas grandes ciudades conviene planificar:
- Vehículos compartidos: Uber domina en México y EE. UU.; en Los Ángeles, Lyft también es relevante y suele tener tarifas competitivas.
- Transporte público: el metro de Ciudad de México es barato y eficiente; en Nueva York, es tu mejor aliado, mientras que en Los Ángeles conviene seguir usando el transporte compartido.
¿Cómo mantenerse conectado durante el Mundial en Norteamérica?
Para consultar resultados en directo y usar el GPS hasta los estadios, necesitas una conexión de datos fiable. Evita las tarifas de roaming usando una eSIM.
Con eSIM.sm obtienes un plan de datos para Norteamérica desde solo 3 USD. Así estarás conectado desde que aterrices, accederás a tus entradas digitales y mantendrás el contacto con otros aficionados sin preocupaciones.
Jugadores clave de Egipto a seguir en el Mundial:
- Mohamed Salah: El talismán. Todas las miradas estarán puestas en el delantero del Liverpool, que busca llevar a su país a la gloria.
- Mostafa Mohamed: un delantero potente cuya presencia física será clave ante las defensas europeas y norteamericanas.
- Omar Marmoush: Su velocidad y creatividad en la banda completan la amenaza de Salah.
- Mohamed Elneny: El veterano en el medio campo aporta la disciplina táctica necesaria en la escena mundial.