Cómo seguir a Egipto en el Mundial 2026: entradas, vuelos y reservas

GOAL te ofrece la guía definitiva para conseguir entradas para los partidos, reservar los mejores vuelos desde El Cairo o Alejandría y encontrar el alojamiento perfecto para seguir la gira de Egipto por Estados Unidos y México.

tus entradas para la Copa del Mundo de Egipto 2026.

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Egipto en el Mundial de 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Lo esencial:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora . No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales a la FIFA y permanecerá abierta hasta el final del torneo.

. No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales a la FIFA y permanecerá abierta hasta el final del torneo. Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Cómo comprar vuelos para ver a Egipto en el Mundial de 2026? Para quienes viajen desde Egipto, el Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI) es el principal punto de conexión. La mayoría de los vuelos a México o Estados Unidos incluyen una escala en ciudades europeas como Londres, Estambul o Fráncfort. Ciudad de México (Partido 1): Vuela al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), bien conectado con las principales ciudades de EE. UU.

Vuela al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), bien conectado con las principales ciudades de EE. UU. Los Ángeles (Partido 2): Usa el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), con muchas conexiones nacionales e internacionales.

Usa el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), con muchas conexiones nacionales e internacionales. Nueva York/Nueva Jersey (Partido 3): Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), el más cercano al MetLife Stadium; también puedes usar JFK o LaGuardia. Reserva tu vuelo ahora. ¿Cuánto cuestan los vuelos para el Mundial de 2026? En verano, temporada alta, los precios suben y el Mundial añade un recargo. Ahora, los vuelos de El Cairo a las sedes cuestan entre 1300 y 2000 USD ida y vuelta. Los vuelos internos en Norteamérica son más baratos, pero conviene reservarlos con antelación para evitar los picos de demanda en los días de partido. Fecha Salida desde Vuelo a Coste estimado (USD) 12 de junio El Cairo (CAI) Ciudad de México (MEX) 1 450 19 de junio Ciudad de México (MEX) Los Ángeles (LAX) 310 $ 24 de junio Los Ángeles (LAX) Nueva York (EWR) 280

¿Dónde alojarse para los partidos de Egipto en el Mundial de 2026? Ciudad de México (Partido 1) Mejor hospédate en Paseo de la Reforma o Polanco: barrios seguros, de alto nivel, buena gastronomía y con metro directo al Estadio Azteca. Ideal para vivir el ambiente previo al partido. Los Ángeles (Partido 2) Para los encuentros en el SoFi Stadium, considera Santa Mónica si buscas playa o el centro de L.A. (DTLA) para mejores conexiones. También hay numerosos hoteles en Inglewood, cerca del estadio, ideales para evitar el tráfico angelino el día del partido. East Rutherford/Nueva York (Partido 3) Aunque el MetLife Stadium está en Nueva Jersey, muchos aficionados se alojan en Manhattan por el turismo. Pero Jersey City o Hoboken ofrecen un ambiente más tranquilo y un trayecto más corto al estadio en tren PATH o autobuses especiales. Reserva tu alojamiento para el Mundial. Compra ahora. Logística local: cómo moverse por Norteamérica Para moverse por estas grandes ciudades conviene planificar: Vehículos compartidos: Uber domina en México y EE. UU.; en Los Ángeles, Lyft también es relevante y suele tener tarifas competitivas.

Uber domina en México y EE. UU.; en Los Ángeles, también es relevante y suele tener tarifas competitivas. Transporte público: el metro de Ciudad de México es barato y eficiente; en Nueva York, es tu mejor aliado, mientras que en Los Ángeles conviene seguir usando el transporte compartido. Viaja con Lyft. Regístrate ahora.