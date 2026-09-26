España presentará una candidatura para acoger la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, en el marco de las gestiones de la Federación Española de Fútbol para reforzar la presencia del país como sede de las grandes competiciones y eventos futbolísticos.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, declaró en la zona mixta del estadio de Wembley tras la victoria ante Inglaterra (3-2), la noche del sábado, que su país presentará su candidatura para acoger las semifinales y la final, aclarando que la candidatura incluye los estadios Santiago Bernabéu, en Madrid, y José Zorrilla, en Valladolid.

Lee también

Klopp intenta despertar a un cadáver

La zona de la lesión de Mbappé alarma al Real Madrid

El paso se produce en un momento en el que España continúa reforzando su presencia en la organización de los principales acontecimientos futbolísticos, ya que el país acogerá, junto con Marruecos y Portugal, la Copa del Mundo 2030, que también verá la disputa de 3 partidos de celebración en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El Santiago Bernabéu es uno de los estadios más destacados como candidato a acoger el partido final del Mundial 2030, ante la insistencia de la parte española en disputar la final en su territorio.

En declaraciones a la radio española "Onda Cero", antes del duelo entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA, Louzán afirmó que su país "lleva el peso" del torneo con sus 11 ciudades sede, y continuó: "Todo comenzó en la Península Ibérica, y allí debe terminar, con ese gran partido final en España".

Por su parte, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, anunció el pasado septiembre que la final del Mundial se disputará en el nuevo estadio Hassan II, que se está construyendo con una capacidad prevista de 115.000 espectadores.

No obstante, la FIFA aún no ha decidido el estadio que acogerá la final del próximo Mundial.

El estadio Spotify Camp Nou, del Barcelona, logró a su vez la sede de la final de la Liga de Campeones de Europa 2029, por decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA.



