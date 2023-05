¿Cómo es la dieta de Cristiano Ronaldo? qué come y qué entrenamientos hace

¿Cómo logra alcanzar su mejor condición física uno de los futbolistas más atléticos de la historia?

No hay ningún jugador en el fútbol mundial que haya recibido más elogios por sus cualidades físicas y dedicación a su oficio que Cristiano Ronaldo.

La estrella de Al Nassr y Portugal presume de un conjunto extraordinario de habilidades atléticas, combinando velocidad y agilidad con potencia y capacidad de salto.

Sin embargo, Ronaldo no nació con esas cualidades; la musculatura marcada que vemos hoy es una transformación notable del adolescente delgado que llegó al Manchester United procedente del Sporting en 2003.

¿Cómo se creó el físico del ganador de cinco Balones de Oro? GOAL analiza los consejos que el mismo Cristiano reveló sobre su físico.

¿Cómo entrena Cristiano Ronaldo?

Lo primero es lo primero: comienza con un calentamiento para disminuir el riesgo de sufrir lesiones. "En el entrenamiento hacemos unas cuantas vueltas al campo, estiramientos y ejercicios de calentamiento de cardio", explica Ronaldo.

"Asegúrate de hacer algo similar en tu entrenamiento, incluso si es trotar hasta el gimnasio o hacer un calentamiento en la cinta o bicicleta."

Cuando está en el gimnasio, el entrenamiento principal de Ronaldo se divide entre el entrenamiento cardiovascular - como correr y remar - y pesas. "Varía", aconseja Ronaldo - además de mantener las cosas interesantes, es importante asegurarse de que se trabajen todas las áreas del cuerpo y los ejercicios mejoren tanto la fuerza como la resistencia.

En el campo, el enfoque está en ejercicios de alta intensidad que reflejen situaciones de partido. "Hacemos muchos ejercicios de sprint en el entrenamiento y se pueden incorporar en tu entrenamiento ya sea en el gimnasio o al aire libre", dice Ronaldo. "Trata de agregarlo a cada entrenamiento que hagas."

Los entrenamientos no se limitan al tiempo que Ronaldo pasa en las instalaciones de entrenamiento, sin embargo. "Ajusta el ejercicio donde puedas", agrega.

"Puedes hacer un entrenamiento de abdominales en tu habitación cuando te despiertes por la mañana o antes de acostarte. Si te acostumbras a una rutina, se hará más fácil ya que se convertirá en un hábito".

¿Qué come Cristiano Ronaldo?

No tiene sentido tener el coche más bonito si no le pones la gasolina adecuada. Ronaldo, como era de esperar, se toma muy en serio su dieta. "Un buen entrenamiento debe ir acompañado de una buena dieta", afirma. "Como una dieta alta en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados".

El internacional portugués tiene un dietista personal que ha trabajado con él desde sus días en el Real Madrid, que le recomienda hacer seis comidas pequeñas al día, o una cada tres o cuatro horas.

Le gusta especialmente el pescado, especialmente el pez espada, la lubina y la dorada, y su plato favorito es el bacalhau a braz, que es una mezcla de bacalao, cebolla, patatas finas y huevos revueltos. También come mucha fruta y proteína magra. En los restaurantes, Ronaldo dice que a menudo pide carne de res y una ensalada. Nunca nada congelado: todo lo que come es fresco.

Para el desayuno, Ronaldo tiene predilección por alimentos como queso, jamón, yogur bajo en grasa junto con mucha fruta y tostadas de aguacate.

"Comer regularmente", insiste Ronaldo. "Si entrenas con regularidad, es importante mantener los niveles de energía altos para alimentar tu cuerpo para tener mejor rendimiento. A veces como hasta seis comidas más pequeñas al día para asegurarme de tener suficiente energía para rendir al máximo en cada sesión".

La hidratación también es vital - "beber agua es muy importante", afirma Ronaldo. Uno de los sacrificios que hace para mantener su cuerpo en la mejor condición es evitar el alcohol y las bebidas con azúcar.

En 2021, protagonizo una polémica en la que despreciaba la Coca-Cola en una rueda de prensa de la Eurocopa 2020. Animó a la gente a "beber agua" en lugar de este refresco.

Qué otros secretos tiene Cristiano Ronaldo?

Vivir de manera saludable no es algo que Ronaldo dedique solo unas pocas horas al día: es una forma de vida que sigue en todo momento.

Esto no solo es un desafío físico sino también mental, dice Ronaldo. "Aprende a entrenar tu mente tanto como tu cuerpo", dice. "La fortaleza mental es tan importante como la fortaleza física y te ayudará a alcanzar tus objetivos. "Sé disciplinado. Mantenerte motivado y seguir tu rutina es clave. Para mí, no hay existe la opción de aflojar, así que tengo que ser estricto".

Explica que puede ayudar ayudar establecer objetivos y trabajar con un compañero de entrenamiento, añadir competitividad y compañía a tu rutina.

Cuando no está haciendo ejercicio, Ronaldo intenta mantener un estilo de vida relajado y tranquilo, a pesar de su fama y la presión que recibe.

"El entrenamiento y las sesiones físicas son lo más importante, pero llevar un estilo de vida relajado te ayuda a ser lo mejor que puedas ser, tanto física como mentalmente", explica Ronaldo. "Paso mi tiempo libre con mi familia y amigos, lo que me mantiene relajado y con una mentalidad positiva".

Un aspecto único en la vida del portugués es que no duerme las tradicionales ocho horas al día. En lugar de eso, elige tomar cinco siestas de 90 minutos al día.

Según el profesor Littlehales en su libro "Sleep: The Myth of 8 Hours, the Power of Naps... and the New Plan to Recharge Your Body and Mind", es mejor para los atletas hacer cinco siestas al día de 90 minutos cada una en lugar de dormir toda la noche. Según el Daily Mail, Ronaldo sigue al pie de la letra este consejo sobre el descanso.

Los mejores productos para entrenar como Cristiano Ronaldo

