El 25 de junio se cerrará el Grupo E del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el partido Ecuador-Alemania.

Alemania ha jugado todos los Mundiales desde 1954 y lo ha ganado cuatro veces (1954, 1974, 1990, 2014).

¿Cuándo se juega el Ecuador vs. Alemania en el Mundial 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E New York/New Jersey Stadium

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador llega tras terminar segundo en la eliminatoria de la CONMEBOL. Estos son sus partidos en Norteamérica:

Fecha Partido Lugar Resultado final / Entradas Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador Lincoln Financial Field (Filadelfia) 1-0 Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) 0-0 Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

Calendario de Alemania en el Mundial 2026

Tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania busca mejorar su rendimiento en el Mundial de 2026. Su calendario en el Grupo E es el siguiente:

Fecha Partido Lugar Resultado / Entradas Domingo, 14 de junio Alemania vs. Curazao Estadio NRG (Houston) 7-1 Sábado 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil BMO Field (Toronto) 2-1 Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Ecuador y Alemania?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha reducido al mínimo la disponibilidad directa en estas fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son útil para los partidos de eliminatoria con gran demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Ecuador vs. Alemania?

La FIFA usa precios variables: desde 60 $ en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 $ en la final.

A continuación, los rangos estimados para las fases actuales:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, en el Meadowlands Sports Complex de East Rutherford (Nueva Jersey), está a solo 5 millas al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

El recinto cuenta con amplia experiencia en fútbol americano y fútbol, pues ha acogido la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

Además, acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2023, con Chelsea frente a París Saint-Germain ante 81 118 espectadores, como preparación para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿Qué podemos esperar del Ecuador-Alemania?

ECU Últimos partidos ALE 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Alemania

Ecuador 0 - 3 Alemania 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2







