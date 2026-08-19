Las entradas del Fulham para la temporada 2026/27 ya están a la venta, en la que será la quinta campaña consecutiva de los Cottagers en la Premier League, y arrancará por todo lo alto: un derbi del oeste de Londres contra el Chelsea en Craven Cottage el lunes 24 de agosto. Es una nueva era junto al Támesis, con Alvaro Arbeloa al mando tras la salida de Marco Silva al Benfica después de cinco años al frente, y con nuevos fichajes como Gonzalo Garcia y Shea Charles para refrescar la plantilla.

Tras dos 11º puestos consecutivos, los aficionados llenarán Craven Cottage para ver si Arbeloa puede impulsar al Fulham en la clasificación, con la visita del Brighton en el Boxing Day y la del Arsenal el 30 de diciembre. GOAL te explica dónde comprar entradas del Fulham, cuánto cuestan y todos los partidos en casa de esta temporada.

Próximos partidos del Fulham 2026/27 en Craven Cottage

A continuación, la lista completa y confirmada de partidos del Fulham en casa en Craven Cottage para la temporada 2026/27:

Fecha Partido Competición Entradas Lun. 24 ago. Fulham vs Chelsea Premier League Entradas Sáb. 5 sep. Fulham vs Crystal Palace Premier League Entradas Sáb. 19 sep. Fulham vs Manchester United Premier League Entradas Sáb. 17 oct. Fulham vs Hull City Premier League Entradas Sáb. 7 nov. Fulham vs Newcastle United Premier League Entradas Sáb. 28 nov. Fulham vs Bournemouth Premier League Entradas Sáb. 12 dic. Fulham vs Brentford Premier League Entradas Sáb. 26 dic. Fulham vs Brighton & Hove Albion Premier League Entradas Mié. 30 dic. Fulham vs Arsenal Premier League Entradas Mié. 6 ene. Fulham vs Tottenham Hotspur Premier League Entradas Sáb. 23 ene. Fulham vs Aston Villa Premier League Entradas Sáb. 6 feb. Fulham vs Manchester City Premier League Entradas Mié. 10 feb. Fulham vs Nottingham Forest Premier League Entradas Sáb. 27 feb. Fulham vs Leeds United Premier League Entradas Sáb. 20 mar. Fulham vs Liverpool Premier League Entradas Sáb. 17 abr. Fulham vs Sunderland Premier League Entradas Sáb. 1 may. Fulham vs Everton Premier League Entradas Sáb. 8 may. Fulham vs Ipswich Town Premier League Entradas Dom. 23 may. Fulham vs Coventry City Premier League Entradas

Las fechas proceden del calendario oficial de la Premier League y los horarios de inicio se confirman unas semanas antes de cada jornada una vez se cierran las elecciones televisivas, así que conviene comprobarlo siempre antes de viajar. Las fechas de copa, incluido un partido en casa de la EFL Cup contra el AFC Wimbledon, se añadirán cuando queden confirmadas.

¿Cómo comprar entradas del Fulham 2026/27?

La mejor forma de comprar entradas del Fulham a precio oficial es a través del portal oficial de venta del club, donde los asientos se ponen a la venta en tres fases: primero para los abonados de temporada, después para los miembros del club clasificados por puntos de fidelidad y, por último, para el público en venta general, aunque los partidos más importantes rara vez llegan a ese punto. Los abonos de temporada garantizan la entrada a todos los partidos de liga en casa, además de prioridad para los encuentros de copa, pero están agotados para nuevos aficionados, y la lista de espera es la única vía de acceso.

Para todos los demás, StubHub es la opción más realista, con entradas para todos los partidos del Fulham en casa, incluidos los reservados a miembros y los ya agotados, con precios de reventa a partir de unos 53 euros y todas las compras cubiertas por la garantía FanProtect. Las entradas para los partidos fuera de casa funcionan de manera similar: el club las vende primero por orden de llegada a los abonados, y las plataformas de reventa se encargan del resto.

Para una experiencia prémium el día de partido, se pueden reservar paquetes hospitality a través de la web oficial del club, desde las Johnny Haynes y Thameside Superboxes con bufés, bebidas incluidas y asientos en balcón, hasta el Chairman's Lounge con servicio de plata junto a leyendas del club, además de la experiencia gastronómica previa al partido en Fulham Palace, fuera del estadio. Las opciones son limitadas y una solicitud no garantiza una plaza, así que conviene registrarse cuanto antes para los partidos más destacados.

¿Cuánto cuestan las entradas del Fulham 2026/27?

El Fulham sigue ofreciendo una de las entradas más asequibles de la Premier League en Londres. Los precios oficiales en día de partido en Craven Cottage varían según la ubicación del asiento, el rival y el momento de la temporada, y recientemente se han estructurado así:

Categoría Adulto Sénior Estudiante Júnior Hammersmith 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Putney Home 35,00 £ 30,00 £ 30,00 £ 15,00 £ Johnny Haynes E+F 50,00 £ 45,00 £ 45,00 £ 25,00 £ Johnny Haynes Other 40,00 £ 35,00 £ 35,00 £ 15,00 £

En el mercado de reventa, las entradas del Fulham se han puesto a la venta desde unos 53 euros para partidos de menor demanda, con subidas pronunciadas para el derbi contra el Chelsea, el Boxing Day ante el Brighton y las visitas del Arsenal, el Liverpool y los dos clubes de Mánchester. Compara todo lo que hay disponible ahora mismo en StubHub antes de que los precios sigan subiendo a medida que se acerca el día del partido.

Todo lo que necesitas saber sobre Craven Cottage

Craven Cottage es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol inglés, hogar del club más antiguo de Londres en la máxima categoría y famoso por su ubicación junto al río, a orillas del Támesis, su histórica grada Johnny Haynes y la recién remodelada Riverside Stand, que ha modernizado el estadio sin perder su encanto clásico. El Fulham nunca ha ganado un gran título, ya que fue subcampeón de la FA Cup en 1975 y de la Europa League en 2010, por lo que cada temporada en el Cottage llega con la esperanza de poner fin por fin a esa espera.

La forma más fácil de llegar es en transporte público, ya que el aparcamiento está muy restringido en los alrededores del estadio. Putney Bridge, Hammersmith y Fulham Broadway, en el metro de Londres, dan servicio al estadio, igual que Putney en National Rail y los autobuses de día de partido desde Kingston, Putney y Hammersmith. Si quieres ver el recinto más de cerca fuera de los días de partido, se organizan visitas guiadas al estadio en inglés, español y portugués desde unas 22 libras, con acceso al túnel de los jugadores, los vestuarios, el borde del campo y el famoso balcón del Cottage.

Con un derbi para abrir la temporada, una nueva etapa con nuevo entrenador y las visitas navideñas del Brighton y el Arsenal, Craven Cottage tendrá una gran demanda durante toda la campaña. Asegura hoy tus entradas del Fulham 2026/27 en StubHubantes de que se agoten los partidos más importantes.