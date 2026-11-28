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Las palabras de Brahim Díaz tras renovar su contrato con el Real Madrid no fueron un simple mensaje de celebración pasajero, sino una nueva muestra de su apego a un sueño que comenzó hace años, cuando dejó el Manchester City en busca de la oportunidad de escribir su nombre en la historia del club blanco. Pese a la feroz competencia y a sus escasos minutos en los últimos tiempos, la estrella marroquí decidió quedarse, rechazó las tentaciones de marcharse y apostó por su capacidad para ganarse un papel más importante en el equipo.

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Díaz celebró su continuidad en el Real Madrid hasta 2031 con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de «Instagram», en el que expresó su alegría por prolongar su etapa en el club que considera su casa y subrayó que su sueño sigue ligado a seguir conquistando títulos con la camiseta merengue.

El jugador marroquí escribió: «Hay historias que merecen seguir viviéndose. Muy feliz de quedarme en mi casa y de continuar este camino para ganar más títulos. Gracias por vuestro cariño, madridistas. Quedarme aquí es un sueño hecho realidad».

El Real Madrid y Brahim Díaz alcanzaron un acuerdo para ampliar el contrato del jugador hasta el verano de 2031. Su vínculo anterior expiraba en junio de 2027, por lo que el club se asegura los servicios de su mediapunta durante cuatro temporadas más, con una mejora salarial acorde con el nuevo acuerdo.

Las negociaciones se encontraban ya en una fase avanzada desde el pasado mes de junio, antes de cerrar los últimos detalles y anunciar la continuidad de la relación entre ambas partes, sin grandes obstáculos y con el deseo compartido de seguir juntos.

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La renovación confirma la confianza de la directiva del Real Madrid en el futbolista marroquí, en quien ve una pieza capaz de aportar en el futuro, pese a que en los últimos tiempos no ha disfrutado de los minutos que corresponderían a sus ambiciones.

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Díaz se ha convertido en el cuarto jugador que renueva con el club blanco en los últimos diez días, tras Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Thibaut Courtois, dentro de los movimientos del Real Madrid para asegurar el futuro de varios de sus hombres clave.

258 minutos que no reflejan el valor de Díaz

Aunque tiene asegurado su futuro en el Real Madrid, Brahim sigue afrontando un auténtico reto: conseguir más oportunidades, ya que hasta ahora solo ha disputado 258 minutos.

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Sin embargo, el marroquí no se resigna a la falta de oportunidades y aprovecha cada aparición para demostrar que puede marcar la diferencia. La última prueba de ello llegó en el partido ante el PSV Eindhoven.

Díaz saltó al campo en el minuto 80 y solo necesitó cuatro minutos para dar un gol a Kylian Mbappé con un preciso pase al espacio que dejó al delantero francés ante una ocasión perfecta para marcar.

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Su huella no se limita a esa acción. Sus números en la Champions League revelan un notable impacto ofensivo: es el máximo asistente del Real Madrid en la competición esta temporada, con cuatro pases de gol, empatado con Arda Güler, pese a la gran diferencia de minutos entre ambos.

En el total de asistencias con el equipo, solo superan a Díaz Güler, con nueve, y Mbappé y Jude Bellingham, con cinco cada uno. Aun así, el marroquí presenta la mejor media de todos ellos, con una asistencia cada 64,5 minutos.

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El Milan, la etapa que forjó su madurez

El camino de Brahim Díaz en el Real Madrid no estuvo lleno de oportunidades desde el principio. Necesitó vivir una experiencia lejos del club blanco para demostrar su talento y adquirir la experiencia necesaria para pelear por un sitio en la plantilla.

En enero de 2019, el jugador llegó al Real Madrid procedente del Manchester City a cambio de 15 millones de euros, más otros cinco millones en variables ligadas a su rendimiento, pese a que su contrato con el club inglés expiraba en junio de ese mismo año.

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Pep Guardiola quería retener al joven talento, que empezaba a ganar peso en sus planes al mismo tiempo que despegaba su compañero y amigo Phil Foden, pero la irrupción del Real Madrid cambió el rumbo de su futuro.

Tras una primera etapa en la que no tuvo el protagonismo suficiente, Díaz se marchó cedido al Milan, donde pasó tres temporadas en las que su carrera dio un giro notable.

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El marroquí lució el dorsal 10 en el conjunto rossonero y se convirtió en una de sus piezas más influyentes. Contribuyó a la conquista de la Serie A en 2022 y a alcanzar las semifinales de la Champions League en 2023.

Díaz disputó 124 partidos con la camiseta del Milan, una experiencia que le ayudó a madurar y crecer, antes de regresar al Real Madrid en 2023, después de que el club español insistiera en recuperarlo y rechazara las pretensiones del Milan de comprarlo en propiedad.

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Marruecos le da el papel protagonista

En el plano internacional, Brahim Díaz eligió defender a la selección de Marruecos después de no recibir, según el informe, nuevas llamadas de la selección española para convencerle de vestir su camiseta. El combinado marroquí le otorgó un lugar destacado y un papel de liderazgo, hasta convertirlo en una de las caras principales del proyecto de los Leones del Atlas, con el dorsal 10 a la espalda.

Díaz rindió a gran nivel en el último Mundial, donde repartió cuatro asistencias y solo Michael Olise le superó en ese apartado. Además, terminó la Copa África como máximo goleador, con cinco tantos.

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Entre sus ambiciones internacionales, su creciente peso en Marruecos y su deseo de asentarse en el Real Madrid, Díaz parece haber decidido seguir apostando por el sueño que le llevó a dejar Inglaterra hace años.

Sabe que el camino hacia el estrellato en el Santiago Bernabéu no está exento de obstáculos, pero sigue fiel a la filosofía que siempre resume con la frase «hacer fácil lo difícil», con la esperanza de que sus escasos minutos se conviertan en el inicio de una nueva etapa más brillante con la camiseta del club blanco.