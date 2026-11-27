Cómo ver el Columbus Crew vs. Inter Miami CF con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - 1/8 27 nov 2026 - 20:00 ScottsMiracle-Gro Field

Columbus Crew recibe a Inter Miami el viernes en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus para disputar el segundo partido de su eliminatoria de playoffs de la Major League Soccer, al mejor de tres. Columbus manda 1-0 tras imponerse con autoridad en el primer encuentro.

Columbus ganó aquel primer partido por 3-0 en Miami, con dos goles de Gonzalo Tapia. El equipo de Laurent Courtois llega como séptimo cabeza de serie de la Conferencia Este y ha ganado sus cinco últimos encuentros.

Inter Miami afronta un reto muy distinto. El equipo de Kily Gonzalez terminó segundo en la Conferencia Este, pero perdió su primer partido de la primera ronda. Una derrota aquí pondría fin a su temporada.

Gonzalez asumió la responsabilidad tras el primer partido y señaló las ocasiones desaprovechadas y una tarjeta roja que cambió el encuentro. Miami debe ganar en Ohio para forzar un tercer partido decisivo en casa.

Lionel Messi sigue siendo el principal referente del conjunto visitante, aunque su noche en Miami quedó empañada por una tarjeta amarilla y la desventaja en la primera ronda. Columbus querrá sentenciar la eliminatoria en casa en lugar de dejar que se decida en el último partido.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el partido, incluida la hora de inicio y la información sobre el streaming y el canal de televisión.

Por ahora no hay información disponible sobre el canal de televisión ni el streaming oficiales de este partido. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los detalles de la retransmisión.

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