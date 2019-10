Colombia extraña un líder de la talla de Mario Yepes

Desde la salida del 'Mariscal' no ha habido un jugador en la Tricolor que tome la batuta y sepa liderar al equipo dentro y fuera del campo.

La terrible derrota ante Argelia en Lille volvió a dejar al descubierto uno de los grandes problemas de la Selección Colombia en los últimos años: la falta de un líder nato. Y es que al combinado cafetero no cuenta con un jugador que se haga sentir, alguien que tranquilice al equipo, que mueva las fibras y transmita berraquera al resto de sus compañeros, como en su momento lo hicieron 'El Pibe' Valderrama y Mario Alberto Yepes, los dos grandes capitanes en la historia de la Tricolor.

Si bien hay jugadores en que lo dejan todo en la cancha como Wilmar Barrios, David Ospina, James Rodríguez e incluso el mismo Radamel Falcao , lo cierto es que no se identifica a un líder nato en la plantilla desde hace años. Ninguno ha tenido los galones para tomar la batuta que dejó 'El Mariscal' después de 2014.

El asunto va más allá de la discordia por quién debe ser el portador de la banda de capitán, de hecho en el último tiempo ha cambiado de brazo en brazo. Yepes se la entregó a Falcao y él ha intentado hacer su mejor esfuerzo, pero no ha podido estar cuando se le ha necesitado por culpa de sus constantes molestias físicas. Además, con Queiroz al mando todo parece indicar que su tiempo en la Selección está contado.

La Tricolor urge de un líder que sepa llevar a buen puerto al equipo cuando toque remar contracorriente; alguien que además de entrega sepa hacerse sentir con el rival, el árbitro y sus mismos compañeros para ayudar a levantar el ánimo del equipo, así sea con puteadas , para que éste pueda reaccionar y sobreponerse ante la adversidad. Algo que no pasó ante , partido en que Colombia se derrumbó con el primer error de Murillo.

La Selección está en pleno recambio y no se ve un jugador que pueda hacer las veces de líder . Por el camino vienen Yerry Mina, Davinson Sánchez o hasta el mismo Juan Cuadrado, jugador preferido de Queiroz, pero hoy están lejos de ser el "caudillo" que Colombia necesita; no hablan, no piden calma, no saben motivar a sus compañeros y eso pesó ante el campeón africano.

Será este un punto clave, además de la falta de concentración y efectividad en ataque, que tendrá que corregir Carlos Queiroz si en realidad quiere hacer grandes cosas con Colombia y la competición por los puntos está a la vuelta de la esquina.