Cifra sorprendente: el Manchester City fija el precio de Rodri

Tras su destacada actuación en el Mundial 2026 con la selección española, donde fue nombrado mejor jugador del torneo, el futuro de Rodri, centrocampista del Manchester City de 30 años y ganador del Balón de Oro 2024, se ha convertido en una historia que ha cautivado los corazones de los españoles, en medio de una intensa pugna a tres bandas entre Real Madrid, Barcelona y París Saint-Germain por hacerse con sus servicios.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Manchester City exige 80 millones de euros por la salida de su estrella española, pese a que solo le queda un año de contrato, que expira en el verano de 2027, aprovechando la magnífica actuación del jugador en el Mundial para obtener el máximo beneficio económico.

La entrada del Barcelona y el París, con el Madrid a la espera

El caso vivió nuevos avances durante el fin de semana, ya que el canal francés RMC Sport informó de que el París Saint-Germain y el Barcelona entraron oficialmente en la carrera por fichar a Rodri, después de que su nombre estuviera vinculado únicamente al Real Madrid.

El experto italiano Fabrizio Romano señaló que el interés del París por Rodri es una reacción al Real Madrid a raíz del traspaso de Diomandé, mientras que los medios españoles difieren sobre las verdaderas intenciones del club blanco, entre quienes ven su seriedad en la operación y quienes creen que es el propio jugador quien busca el traspaso.

El City se prepara para todos los escenarios

Pese al gran interés europeo, el Manchester City ha comenzado a trabajar en la renovación del contrato de Rodri con una oferta que incluye un salario enorme, pero al mismo tiempo se prepara para la posibilidad de su marcha, ya que se interesa por varias alternativas en el centro del campo, entre ellas Marc Bernal, la joven promesa del Barcelona.

La decisión final queda en manos del propio Rodri, que se enfrenta a difíciles opciones entre quedarse en Manchester con un salario enorme, regresar a LaLiga o vivir una nueva experiencia con el París Saint-Germain, en un fichaje que podría ser uno de los más destacados del verano.