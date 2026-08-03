¿Cierre ya esta semana? El Colonia quiere, al parecer, a un gran talento inglés

Según esa información, el cierre de la cesión prevista podría concretarse ya esta misma semana. Las negociaciones entre ambos clubes estarían muy avanzadas, según el experto en fichajes. Pese al interés de algunos otros equipos, el propio extremo izquierdo de 18 años querría marcharse al Colonia.

Moore podría ocupar la plaza en la plantilla de Said El Mala, al que se sigue vinculando insistentemente con un traspaso al Borussia Dortmund. Sin embargo, un cierre no parece necesariamente inminente: según informaciones coincidentes, el BVB ofrece hasta ahora unos 40 millones de euros, bonus incluidos, pero el Colonia exige alrededor de 50 millones.

Moore está considerado como uno de los mayores talentos del fútbol inglés. El londinense de nacimiento celebró en mayo de 2024, con solo 16 años, su debut como profesional con el Tottenham. Tras un total de 21 apariciones (un gol y dos asistencias) en los doce meses posteriores, se marchó en el verano de 2025 cedido al Rangers de Glasgow, en Escocia.

Mikey Moore, vinculado al Tottenham hasta 2030

En el Rangers, Moore se ganó un puesto de titular en el transcurso de la pasada temporada y firmó un total de siete goles y cuatro asistencias en 47 partidos. Moore jugó principalmente por la banda izquierda, aunque también actuó de manera puntual por el centro y por la derecha.

Desde la sub-15, Moore también ha sido internacional con varias selecciones inferiores de Inglaterra. Actualmente milita en la sub-19, con la que ya ha marcado siete goles en 14 partidos.

Su actual contrato con el Tottenham Hotspur se extiende hasta 2030. Es muy posible que, tras una cesión exitosa al Colonia, Moore tenga una oportunidad seria de dar el gran salto en los Spurs. Ahora mismo, eso podría ser bastante complicado teniendo en cuenta el frenesí comprador del Tottenham.