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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

China cumple su amenaza: el polémico vídeo de Mbappé castiga al Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia
China

Triplete en el campo y ausencia en las pantallas

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Las declaraciones de Kylian Mbappé no pasaron desapercibidas en China, después de que se convirtieran en una crisis que ensombreció la presencia del Real Madrid en las pantallas chinas, en una escena poco habitual que refleja la magnitud de las repercusiones que dejó un vídeo de la estrella francesa, que provocó una amplia indignación por contener un insulto al antiguo líder chino Mao Zedong.

China cumplió efectivamente su advertencia, después de que el partido entre el Real Madrid y el Racing de Santander, disputado en la undécima jornada de LaLiga, no apareciera en las pantallas de la televisión china, en cumplimiento de las amenazas que siguieron a la polémica suscitada en torno a Mbappé.

El sitio francés "Foot Mercato" señaló que la televisión china no retransmitió el partido, que terminó con victoria del Real Madrid por tres goles a cero, tras la difusión de un vídeo en el que aparecía Mbappé describiendo a Mao Zedong, antiguo líder de China, como un dictador.

Según la agencia de noticias francesa "France Presse", el partido no se emitió en ninguno de los dos canales deportivos pertenecientes a la corporación de radio y televisión china "CCTV", ni estuvo disponible a través de la plataforma (Migu), uno de los servicios de retransmisión digital más destacados del país.

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El asunto no se detuvo en el partido del Real Madrid, ya que la agencia francesa indicó que ningún partido de LaLiga de esta jornada se ha retransmitido hasta ahora en la televisión china, en un desarrollo llamativo que coincidió con la crisis que provocó el vídeo de Mbappé.

Pero la paradoja es que la plataforma "Migu" continuó retransmitiendo otros partidos de la competición, entre ellos el encuentro en el que el Barcelona arrolló a su rival, el Deportivo Alavés, por 6-1, ayer sábado, lo que hizo que la ausencia del partido del Real Madrid en la plataforma resultara aún más llamativa.

En el plano deportivo, el Real Madrid no se vio afectado por lo ocurrido fuera del rectángulo verde y logró una merecida victoria sobre su anfitrión, el Racing de Santander, por tres goles a cero, en el encuentro que acogió el estadio de El Sardinero.

Con este triunfo, el conjunto merengue prolongó su racha de resultados positivos, reduciendo a tres puntos la distancia con el Barcelona, líder de la clasificación de LaLiga, y afianzando su posición en el tercer puesto.

Así, el Real Madrid combinó una importante victoria en la carrera por el título de LaLiga con una inesperada crisis mediática en el mercado chino, después de que las declaraciones de Mbappé se convirtieran en el motivo por el que sus aficionados allí se vieron privados de seguir uno de los partidos del equipo, en medio de interrogantes sobre las repercusiones de este suceso en la relación del club con las plataformas mediáticas chinas.

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