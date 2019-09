Chicharito: "Si le marco un gol al Real Madrid, lo celebraré"

El delantero mexicano recuerda con mucho cariño su pasado en el equipo Merengue, pero dejó claro que ahora mismo se debe al Sevilla.

Las cosas marchan sobre ruedas para Chicharito en el Sevilla. El delantero ha recibido todo el respaldo de Julen Lopetegui, a lo que respondió de la mejor manera posible con un golazo de tiro libre en la victoria ante Qarabag, correspondiente a la primera fecha de la .

Luego de su extraordinaria actuación, son muchos los que especulan con la posibilidad de que Javier sea titular en el próximo partido contra su ex equipo: el Real Madrid. El mexicano reconoce que será un duelo especial, pero dejó claro que no dudaría en celebrar si logra marcar un gol.

"Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí", dijo Chicharito en declaraciones ofrecidas a El Partidazo de COPE.

El delantero mexicano ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeros minutos con el equipo andaluz, al punto que le ha ganado el pulso a otros rivales en su puesto, como lo son Munir y Dabbur. Ahora, el próximo reto de Chicharito es consolidarse como el delantero estelar del Sevilla.