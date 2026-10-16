Anunció el Chelsea, este viernes, que su capitán Reece James fue sometido a una cirugía menor y exitosa en la rodilla, tras la lesión que sufrió durante los entrenamientos.

El club explicó, en un comunicado publicado en su página oficial, que Reece James pasó por una cirugía menor en la rodilla que resultó un éxito.

El jugador de 26 años se ausentó de la victoria del Chelsea sobre el Bournemouth por 5-1, el sábado, en el estadio de Stamford Bridge, mientras se sometía a pruebas médicas para evaluar la lesión que sufrió durante los entrenamientos.

Las pruebas médicas confirmaron que la intervención quirúrgica era el procedimiento necesario para tratar la lesión.

Próximos partidos EVE Premier League 07:30 CHE Ver

Reece James ya ha iniciado su proceso de recuperación y contará con el apoyo del departamento médico del club en el centro de entrenamiento de Cobham durante la etapa de rehabilitación.

Todos los integrantes del Chelsea desearon una pronta recuperación al capitán del equipo y le expresaron su apoyo durante el proceso de recuperación hasta su regreso a las canchas.



