Charlyn Corral, nueva jugadora del Atlético de Madrid Femenil

La delantera mexicana jugará en una de las instituciones más importantes de España.

Charlyn Corral ha firmado una carrera envidiable en el Viejo Continente. Luego de su magnífico paso por el , donde consiguió un título de goleo, ahora la mexicana ha visto recompensado su esfuerzo, fichando con el Femenil.

A través de las redes sociales, el equipo Colchonero hizo oficial la contratación de la atacante de 27 años, que se unirá a su compatriota Kenti Robles y se convertirá en la segunda mexicana que defiende la institución.

“Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí. No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día", fueron sus primeras palabras como parte del club.

Con esta noticia terminan los rumores que situaban a Charlyn en la órbita del Real Madrid Femenil, pues se especulaba que sería una de las integrantes de la primera plantilla Merengue.

📝 | FICHAJE

🔴⚪ @CharlynCorral ya es rojiblanca 🔴⚪

🇲🇽 La mexicana llega para reforzar la línea de ataque

🏧 ¡Bienvenida a tu nueva casa! 😍

👉 https://t.co/NYf337oKRL#AúpaAtleti #BienvenidaCharlyn pic.twitter.com/SzjE57vcHQ

— At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) July 10, 2019