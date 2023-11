"Celébralo de otra manera": Alejandro Garnacho es criticado por Arturo Vidal por copiar el festejo de Cristiano Ronaldo

Alejandro Garnacho, del Manchester United, ha sido criticado por Arturo Vidal por su celebración tras una fantástica chilena contra el Everton.

Después de la victoria por 3-0 de los Red Devils, donde Garnacho sorprendió a Goodison Park con una increíble chilena que probablemente terminará como el gol del año de la Premier League, Arturo Vidal, excentrocampista del Bayern Munich, Juventus y Barcelona, cuestionó por qué el extremo del United celebró su gol de la misma manera que Cristiano Ronaldo y criticó la celebración.

Pese de jugar con Lionel Messi en Argentin, Garnacho ha manifestado públicamente que Ronaldo es su ídolo en el fútbol.

"Lo único malo o lo que no entendí es ¿Por qué celebra como Cristiano?", dijo Vidal en Twitch (vía The Metro). "Tiene que hacerse un nombre. Ya es un gran jugador. Está bien que sea su ídolo, respeto eso, pero luego tiene que hacerse un nombre. ¿Cómo vas a celebrar un gol y recordarlo? No sé, celebrarlo de otra manera. Pero fue un gran gol".

El gol tempranero de Garnacho marcó la tónica del partido, donde los Red Devils superaron a los hombres dirigidos por Sean Dyche, que actualmente son penúltimos después de que la Premier League les restara 10 puntos tras ser declarados culpables de violar las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League. La victoria ayudó al Manchester a sumar dos victorias consecutivas antes del partido crucial contra el Galatasaray en la Champions League.

El argentino volverá a la acción mañana, 28 de noviembre, cuando el Manchester United se enfrente al Galatasaray con sus esperanzas de estar en octavos de final de la Liga de Campeones pendiendo de un hilo.