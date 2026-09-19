Catastrófico: Raya agrava el fracaso del Arsenal ante el Brighton

El Arsenal siguió ofreciendo un rendimiento catastrófico a nivel defensivo ante el Brighton, este sábado, en la quinta jornada de la Premier League.

El Brighton terminó la primera parte por delante con dos goles obra del alemán Pascal Groß (min. 31) y del griego Charalampos Kostoulas (min. 45), antes de que el español Chema Andrés añadiera el tercero en el minuto 57.

Además del mal nivel y los números de la línea defensiva del Arsenal ante el Brighton, la red Opta reveló una estadística catastrófica del portero David Raya, en lo relativo a los goles que encaja tras remates desde fuera del área.

Después de que Raya encajara dos goles de dos disparos desde fuera del área en la primera parte, Opta afirmó que David Raya "se ha convertido en el segundo portero que más goles ha encajado desde fuera del área entre los guardametas que han recibido 100 goles o más en la historia de la Premier League, con un 20,6 %, con 33 goles de un total de 160".









Raya se sitúa por detrás del neerlandés Hans Segers, exportero del Nottingham Forest, el Wimbledon y el Tottenham, que encajó 36 goles desde fuera del área de un total de 164 goles, con un 22 %.