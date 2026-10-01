Cada vez que se renueva la cita entre Arabia Saudí y Qatar, el enfrentamiento no comienza con el pitido del árbitro, sino con una larga historia cargada de recuerdos, rivalidades y resultados que han convertido los partidos entre ambas selecciones en uno de los duelos más presentes del fútbol del Golfo. Ahora, las dos selecciones regresan a un nuevo enfrentamiento en las semifinales de la Copa del Golfo 27, en medio de unas cuentas que no permiten margen alguno para el error.

El esperado enfrentamiento será el número 41 en la historia de los duelos entre ambas selecciones a nivel de todos los torneos, después de haberse medido en 40 partidos anteriores, en los que la ventaja fue para la selección saudí, que logró 18 victorias frente a las 7 de Qatar, mientras que 15 duelos terminaron en empate. Además, Arabia Saudí marcó 53 goles en la portería de Qatar, por los 29 goles de Qatar.

40 enfrentamientos: la ventaja histórica se inclina hacia Arabia Saudí

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones se remonta al año 1970, durante la Copa del Golfo, y terminó con un empate 1-1, iniciándose después una larga serie de partidos que vieron una superioridad saudí en el número de victorias, además de numerosos duelos que terminaron con resultados ajustados y confirmaron lo difícil que es predecir lo que puede ocurrir cuando ambas partes se encuentran.

Quizás la mayor victoria en la historia de los enfrentamientos llegó a favor de Arabia Saudí, cuando arrolló a su rival qatarí por un resultado de 7-0 en la Copa del Golfo de 1979, un resultado que todavía representa la mayor victoria de cualquiera de las dos selecciones sobre la otra en el registro de los enfrentamientos. Arabia Saudí también logró otras grandes victorias, entre ellas un 4-0 en la Copa del Golfo de 1972 y un 3-1 en la Copa del Golfo de 1974.

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Por el contrario, la selección qatarí logró conseguir victorias importantes sobre Arabia Saudí durante los últimos años, la más destacada el triunfo por 2-0 en la Copa Asiática 2019, antes de que Arabia Saudí respondiera en diciembre del mismo año con una victoria por 1-0 sobre Qatar en las semifinales de la Copa del Golfo, resolviendo uno de los enfrentamientos más importantes entre ambas selecciones en los últimos años.

En la Copa del Golfo en concreto, ambas selecciones se enfrentaron de forma repetida a lo largo de las ediciones del torneo, hasta que sus duelos se convirtieron en una parte esencial de la historia de la competición.

La edición de 2014 vivió un emocionante enfrentamiento en la fase de grupos que terminó con un empate 1-1, antes de que Qatar y Arabia Saudí se midieran de nuevo en la final, donde Qatar se adjudicó el título tras ganar por 2-1.

Una nueva pugna: la historia no garantiza la clasificación

La emoción no se limitó a la Copa del Golfo, ya que también los reunieron enfrentamientos en la Copa Asiática, el más destacado el partido de la fase de grupos de la edición de 2019, que terminó con la victoria de Qatar por 2-0, mientras que anteriormente ambas selecciones habían empatado sin goles en la edición de 2000, confirmando los torneos continentales, a su vez, que el enfrentamiento entre ambas no conoce muchos espacios seguros.

Y si bien las cifras históricas se inclinan claramente hacia Arabia Saudí, los partidos de los últimos años presentan una imagen más equilibrada, después de que Qatar se haya vuelto más capaz de competir con Arabia Saudí y de lograr resultados influyentes ante ella. Por ello, la diferencia de victorias en el registro histórico no será suficiente por sí sola para determinar la identidad de la parte que se clasifique a la final.

La importancia del enfrentamiento actual aumenta porque llega en una fase que no admite reparación; el ganador reservará su plaza en la final de la Copa del Golfo 27, mientras que el perdedor abandonará el torneo antes del último partido.

Por eso, la pugna entre ambas selecciones no será solo por la superioridad técnica, sino por aprovechar los pequeños detalles que a menudo deciden los partidos de eliminación directa.

La selección saudí posee un arma adicional que reside en su buen conocimiento del rival y en su superioridad histórica en el número de victorias, mientras que Qatar entra en el enfrentamiento sabiendo que ya ha colocado a Arabia Saudí en situaciones difíciles y ha logrado victorias importantes sobre ella, lo que otorga al partido una dimensión psicológica junto a la pugna táctica dentro del campo.