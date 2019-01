Castillo llega a Saprissa "como un obrero más": "No soy Messi"

El delantero de 25 años, campeón con Motagua en su Honduras natal, se sumará esta semana al plantel morado.

El fichaje de Rubilio Castillo ha generado expectativa en Deportivo Saprissa, que tuvo un comienzo de campaña irregular en este Clausura en el que busca su estrella 35. Sin embargo, antes de abandonar su Honduras natal, el delantero quiso bajar el perfil.

"No voy como una solución, voy como un obrero más. No soy Messi, trataré de aportar al colectivo para que el equipo logre los resultados que todos queremos", dijo en declaraciones al programa Cinco Deportivo.

Rubigol, surgido de Vida, tiene nada menos que 112 goles en su carrera. Además, cosechó con Motagua los Apertura 2013, 2014 y 2017, además de la Supercopa 2017. "Me voy feliz porque la afición a apoyado mi fichaje y espero no decepcionar, voy ilusionado porque paso de un grande a otro grande y eso siempre es importante para un futbolista, ahora me toca dar lo mejor", finalizó el delantero, que llegará a Costa Rica este martes.

Los morados derrotaron a Pérez Zeledón por 3-2 como visitantes este sábado, por lo que suman 7 unidades en 4 jornadas y se ubican en el 4° lugar de la tabla. Tienen un duelo menos que Grecia y Guadalupe, que son líderes con 10.