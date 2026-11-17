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La batalla del Real Madrid con Javier Tebas por el acuerdo con el fondo de inversión CVC no se ha quedado en las sentencias anteriores, después de que el club blanco haya obtenido un nuevo respaldo judicial a su postura.

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Según el diario Marca, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que respaldó la anulación del acuerdo aprobado por la Asamblea General de la patronal sobre la operación con el fondo de inversión CVC.

El Real Madrid anunció la sentencia en un comunicado oficial, en el que explicó que la decisión del Tribunal Supremo es firme y que, además, obliga a LaLiga a asumir las costas del recurso que interpuso.

El club blanco subrayó que el Supremo respalda así la resolución judicial que anuló un acuerdo de una trascendencia económica excepcional, y señaló que se aprobó sin facilitar a los clubes la información suficiente para que pudieran conocer y valorar el alcance de la operación, su impacto y sus consecuencias.

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El Real Madrid destacó la importancia de lo que señala la sentencia sobre el intento de LaLiga, en su recurso, de sustituir los criterios aplicados por la Audiencia Provincial por otros acordes con sus propios intereses.

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El club considera que la resolución supone un respaldo jurídico adicional a su postura en defensa de los derechos de los clubes frente a las actuaciones de LaLiga, que, a su juicio, vulneran las garantías que deben regir el funcionamiento de sus órganos de gobierno.

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El caso se remonta al acuerdo que LaLiga cerró con el fondo de inversión CVC, dentro de un proyecto económico relacionado con los recursos financieros de los clubes y los derechos de la competición. El Real Madrid se opuso a la operación y pidió su anulación por la forma en que se aprobó y por los procedimientos que la acompañaron.

El Real Madrid reiteró su compromiso con la defensa de los derechos e intereses de los clubes y recalcó la necesidad de respetar la legalidad, la transparencia y los principios de buen gobierno en el fútbol español, principios que, según el club, deben regir las decisiones de LaLiga y de sus órganos de gobierno.

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De este modo, el rechazo del Tribunal Supremo al recurso de LaLiga supone un nuevo avance judicial a favor del Real Madrid y del Athletic Club, que reclamaron la anulación del acuerdo de Tebas con el fondo CVC. Además, cierra a la patronal la vía de recurso contra esta sentencia y confirma la anulación del acuerdo aprobado por su Asamblea General.

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