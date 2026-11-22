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Lionel Messi recibió el respaldo de su compañero brasileño Casemiro tras la polémica que generó una de las jugadas más llamativas de la derrota del Inter Miami ante el Columbus Crew por 3-0, en el estreno de ambos equipos en los playoffs de la MLS 2026.

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El capitán del Inter Miami quedó en el punto de mira por su comportamiento durante el partido, después de lanzar el balón hacia el delantero chileno Gonzalo Tapia, que recibió el impacto directamente en la cara, en una acción que generó interrogantes sobre la reacción del astro argentino con su equipo por debajo en el marcador.

En la rueda de prensa celebrada en el Nu Stadium, Casemiro fue preguntado por el incidente, pero se negó a responsabilizar a Messi de haber perdido los nervios y defendió la actitud de su compañero, asegurando que lo ocurrido no refleja que el capitán perdiera la calma por el resultado del partido.

«No perdió los nervios», respondió el centrocampista brasileño sobre la polémica en torno a Messi, y rechazó vincular la acción con la frustración por ir perdiendo en el marcador o por jugar en inferioridad numérica.

Por otro lado, Casemiro no pasó por alto la presión que soporta el Inter Miami tras la derrota, sobre todo porque el equipo quedará eliminado si vuelve a perder en el próximo partido, dentro del formato de los playoffs.

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El jugador brasileño explicó que la presión es algo natural para un equipo que afronta cada partido con el objetivo de ganar: «¿La presión? Claro que hay presión. El Inter Miami siempre juega para ganar y sabemos que, si perdemos el próximo partido, quedaremos eliminados. Esa es la presión».

Casemiro insistió en que la prioridad en este momento es mantener la calma, en lugar de dejarse llevar por la polémica posterior a la derrota, y subrayó que el equipo debe revisar su rendimiento y ofrecer un mejor nivel en el próximo encuentro, según informó ESPN.

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«Lo más importante ahora es mantener la calma. Sabemos que tenemos que rendir mejor, porque somos capaces de hacerlo. Fuimos segundos en la clasificación, así que aprovecharemos el próximo partido para demostrar a todos lo fuertes que somos», añadió.

La dura derrota sitúa al Inter Miami ante una prueba complicada en los playoffs, después de que el equipo no lograra el resultado que esperaba. Ahora está obligado a corregir el rumbo cuanto antes si quiere seguir adelante en la competición, según las declaraciones de Casemiro.

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