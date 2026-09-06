Carragher pone en duda el fichaje del Chelsea tras la derrota en el derbi de Londres

Jamie Carragher, exestrella del Liverpool, expresó su preocupación por el fichaje veraniego del Chelsea, el guardameta argentino Emiliano Martínez, tras la derrota de los Blues ante el Arsenal la noche del domingo (2-1) en la Premier League.

Morgan Rogers le dio al Chelsea un comienzo perfecto, al enviar el balón directamente a la portería desde el borde del área en los dos primeros minutos.

Sin embargo, Kai Havertz igualó el marcador contra su exequipo a mediados de la primera parte con un disparo que Martínez no logró detener en el palo cercano, antes de que Martin Ødegaard marcara el gol de la victoria para el Arsenal en la segunda parte.

La leyenda del Liverpool considera que, si bien la contratación de Martínez por solo 7,5 millones de libras esterlinas representa un "fichaje magnífico", el exguardameta del Aston Villa demostró haber superado su mejor nivel.

Carragher dijo en el canal Sky Sports, durante su análisis del gol del empate que marcó Havertz para el Arsenal: "Creo que el portero habría detenido ese balón hace dos o tres años".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Lo que hizo el Chelsea es que es mejor para todos que Robert Sánchez no esté en la portería, porque no está al nivel requerido, a pesar de ser un buen guardameta".

Y continuó: "No es un mal fichaje, sino que fue un fichaje magnífico por 7,5 millones de libras esterlinas, y sigue siendo un guardameta excelente, incluso es mejor que Sánchez. Y eso le dará a todos una mayor sensación de confianza".

Y señaló: "Martínez ha sido un guardameta magnífico y sigue siendo un muy buen guardameta, pero no es el portero que ganó la Copa del Mundo, eso no es cierto, y esto fue una pequeña muestra de ello".

Y Carragher concluyó, hablando del nivel del Chelsea en comparación con el Arsenal: "Hay una brecha enorme entre los dos equipos, sus onces titulares y sus plantillas".

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