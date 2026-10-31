Jamie Carragher, exestrella del Liverpool y analista de la cadena Sky Sports, presentó sus disculpas al Aston Villa, después de que el club lo amenazara con emprender acciones legales en su contra por sus polémicas declaraciones.

Carragher había exigido a la afición del Aston Villa que «guardara silencio», empleando palabras malsonantes, además de afirmar que el club «nunca llegará a ser como el Manchester United».

Tras un comunicado furioso emitido por el Aston Villa en respuesta a sus declaraciones, Carragher publicó un mensaje de disculpa en un intento de calmar los ánimos y poner fin a la tensión.

Carragher escribió, a través de su cuenta en la plataforma X: «Quiero pedir disculpas al Aston Villa, a sus propietarios y a su afición. El lenguaje que utilicé esta semana fue desafortunado y equivocado».

Y añadió: «Les aseguro a los aficionados del Aston Villa que lo que dije fue a modo de broma, pero entiendo que no se interpretó así, y por ello pido disculpas. Les deseo mucha suerte hoy, ¡vamos, Villa!».

Carragher había señalado anteriormente, durante su aparición en el programa «Stick to Football», que Unai Emery quizás se haya vuelto demasiado grande para seguir siendo entrenador del Aston Villa, en alusión a las ambiciones y al potencial del técnico español.

El Aston Villa se había proclamado campeón de la Europa League la temporada pasada y terminó la Premier League en la quinta posición, pero se vio obligado a vender a varios de sus jugadores más destacados, como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ollie Watkins y Emiliano Martínez.

Carragher dijo: «Creo que Unai Emery es un entrenador increíble, teniendo en cuenta lo que consigue año tras año».

Y añadió: «Lidia con esta cantidad de cambios, y con jugadores que necesitan tiempo para adaptarse, y aun así sigue logrando el éxito año tras año».

Y prosiguió: «Pero la razón por la que respondo a la afición del Aston Villa es que no puedo creer que un entrenador que logra todo este éxito en la Europa League no piense en el siguiente paso. Si fueras jugador y hubieras ganado la Europa League tres o cuatro veces, seguro que después aspirarías a competir por la Champions League».

Y continuó: «El Aston Villa nunca llegará a ser como el Manchester United. Simplemente creo que Emery no logró el éxito que se esperaba con el Paris Saint-Germain o con el Arsenal, y quizás eso se deba a la presencia de algunos egos desmesurados dentro de los vestuarios y cosas por el estilo».

Y agregó: «Pero sin duda quiere tener una nueva oportunidad de dirigir a uno de los clubes gigantes. Existe una jerarquía en el fútbol, te guste o no».

Y concluyó: «Habrá clubes de menor estatus que el Aston Villa que intentarán fichar a sus jugadores o a su entrenador, así que dejen de decir estas tonterías, aficionados del Aston Villa. El Aston Villa nunca llegará a ser como el Manchester United».