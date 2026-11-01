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Jamie CarragherCBS Sports Golazo
Traducido por

Carragher elogia a una estrella del Arsenal: el mejor de la Premier League

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
J. Carragher
D. Rice
Inglaterra

No está en discusión

Tradición deportiva
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Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, elogió a la estrella del Arsenal Declan Rice y lo describió como "el mejor centrocampista de la Premier League con diferencia" tras la trabajada victoria del Arsenal sobre el Liverpool.

Kai Havertz marcó el único gol en el estadio de Anfield, donde remató la pelota desde corta distancia en el segundo palo tras un magnífico pase de Rice.

Ambos equipos tuvieron ocasiones para marcar después del gol inicial de Havertz, pero el partido terminó con un resultado de 1-0, con el que el Arsenal se situó en lo más alto de la Premier League, mientras que el Liverpool se mantuvo en la quinta posición.

Rice fue elegido como el mejor jugador del partido tras la ajustada victoria del Arsenal, y Carragher estuvo de acuerdo con esta decisión, elogiándolo no solo como el mejor centrocampista de la Premier League, sino como uno de los mejores jugadores de la historia del Arsenal.

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Carragher dijo a través del canal Sky Sports: "Es el mejor centrocampista de la Premier League con diferencia. No es algo que esté a debate".

Y añadió, según recogió el diario "Metro": "Declan Rice es el mejor centrocampista de este país. No soy aficionado del Arsenal, pero a veces escucho a la gente hablar de él y me quedo un tanto sorprendido, porque no entienden de fútbol ni ven el mismo partido que yo veo".

La exestrella del Liverpool concluyó: "Es un centrocampista de talla mundial. No hay ninguna duda al respecto. Es uno de los mejores centrocampistas que han pasado por el Arsenal en toda su historia. Está claro que han tenido a algunos jugadores magníficos. Él está entre los mejores".

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