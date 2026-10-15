¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Jamie CarragherGetty
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Carragher ataca al Real Madrid tras la batalla de Roma: perderán el Clásico y el título de la Liga

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Primera División
J. Carragher
J. Mourinho
Italia
España
Inglaterra
Portugal

«Mourinho no puede ser él mismo»

Jamie Carragher, exleyenda del Liverpool, criticó al Real Madrid, pese a la emocionante remontada que logró ayer miércoles ante la Roma.

El Real Madrid convirtió su desventaja de 1-3 ante su anfitrión, la Roma, en una victoria agónica por 4 goles a 3, para salvarse de su primera derrota en la Champions League esta temporada y lograr un triunfo emocionante en el partido disputado la noche del miércoles en el estadio Olímpico, dentro de la segunda jornada de la fase de liga.

Pero, a pesar de ello, a Carragher no le gustó lo que mostró el Real Madrid, y aseguró que el nivel del equipo es irregular.

Carragher dijo, según el diario "As": "Es extremadamente difícil para cualquier entrenador llegar al Real Madrid y mantener su estilo habitual".

Y continuó: "Tiene que mejorar el rendimiento de los delanteros. Mourinho no puede ser él mismo en el Real Madrid. Sus remontadas en los partidos no son convincentes, y sientes como si todo se derrumbara o no fuera por buen camino".

La exestrella del Liverpool concluyó: "Apenas mantienen su cohesión. Es probable que pierdan ante el Barcelona y luego pierdan el título de LaLiga".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google